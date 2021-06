Todo un clásico de la literatura universal

Renglones

Margarita Díaz Rubio (*)

Quien levanta sus manos para luchar contra el amor, ciertamente es un insensato. Sófocles de Colona. Poeta trágico griego (496-406 a.C.)

Me enteré de que, en 2018, uno de los libros más vendido en nuestro querido México fue el “El Principito”, de Antoine De Saint-Exupery, que ha llegado a la trigésima edición de la colección “Sepan Cuantos” de la Editorial Porrúa.

El texto es tenido como uno de los mejores libros de todos los tiempos y es un clásico contemporáneo de la literatura universal que cuenta la historia de un pequeño príncipe que sale de su asteroide para una travesía por el universo. En esa travesía, descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida tratando así de hacer ver y mostrar el valor del amor y la amistad.

Leer a “El Principito” no es fácil. Yo lo comparo con las parábolas de la Biblia, las cuales muchas veces te tienen que explicar. No es un libro para niños sino que es para adultos que, como he dicho, deben de tener una percepción muy especial hacia la literatura y hacia la vida.

El amor y la amistad, ejes frontales para la humanidad. Ese es el eje de “El Principito”.

Presidenta de ProHispen mardipo1818@gmail.com