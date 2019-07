Torneos, cosplayers y una invasión asiática en la Convención Tsunami Comic Con

En este verano será realmente un tsunami asiático el que tendrá Mérida, ya que este sábado 13 y domingo 14 de julio se realizará la Convención Tsunami Comic Con, con varios invitados, no solo nacionales, sino de talla internacional.

La convención, como en cada ocasión, se realizará en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y se inaugurará oficialmente el sábado poco después de las 11 de la mañana con la presencia de Pepe Vilchis, quien es actor de doblaje y hemos visto su trabajo en animes como Caballeros del Zodiaco y recientemente en Vengadores, pues le da voz al Dios Loki.

Se esperan muchos visitantes

“Esperamos la visita de unas 8 mil personas. La verdad va a ser una convención muy especial porque vamos a tener muchos concursos de cosplay y videojuegos, premios económicos y como siempre toda la mercancía proveniente de Japón y Corea del Sur”, destacó Branditz, quien forma parte de Zona Cosplay Fraternity.

Cabe destacar que la convención reunirá a varias cosplayers nacionales e internacionales, como es el caso de Jean Wan Wan, quien hace mucho tenía ganas de venir a México. “Es un lugar hermoso, me encanta sentir esa buena vibra que hay aquí, la verdad hace mucho que esperaba este tipo de invitaciones y al fin se dio”, comentó la reconocida cosplay de origen cubano pero que radica en Estados Unidos.

Con cámara en mano y no perdiendo detalles de su visita y con la promesa de que hará varios vídeos sobre Mérida, también estará en la Convención Tsunami el youtuber peruano Ricardotaku, quien por primera vez pisa tierras mexicanas. “Siempre he recibido buenos comentarios de México, siempre me escribo con gente de aquí y por primera vez voy a tener la fortuna de conocer a varios con los que platico a través de las redes sociales”, destacó el creador de contenido especializado en anime y manga.

Varios cosplayers y youtubers visitaron las instalaciones de Grupo Megamedia.- Foto de José Alberto Guerrero Silva ❮ ❯

Invitados de lujo en un solo lugar

Pero la lista de invitados no termina ahí, ya que también se unirán a la Convención Tsunami Comic Con los actores de doblaje Rafael Escalante y Claudia Bramnfsette, además de Pepe Vilchis; así como Missa Sinfonía, uno de los youtubers más conocidos de México y especialista en los juegos de Nintendo.

De igual forma, habrá una zona especial en las que podrás conocer a cosplayers como Brenditz, N.re, Hitomi, Gumy Doll, Pao Pao, entre otras.

Al tratarse de una de las convenciones más importantes de México, también se otorgarán premios económicos, como es el caso del torneo de Fortnite, Cosplay grupal y K-Pop grupal.

El precio de la entrada a la Convención Tsunami Comic Con es de $100 por un día y $160 por dos. En caso de ser menor de edad o ir disfrazado (cosplay), el costo es de 80 pesos.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA