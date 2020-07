TPS Armoring posicionándose como líderes en blindaje B7 en Latinoamérica

TPS® Armoring se consolida como la única empresa mexicana de blindaje en Latinoamérica en obtener la certificación conjunta STANAG 4569-VPAM ERV 2010 en balística y explosivos verificada en el laboratorio independiente IABG en Ottobrunn, Alemania en niveles de blindaje VR7 Y VR9.

Gracias a la certificación STANAG 4569 AEP-55 y VPAM BRV 2009 & ERV 2010 es reconocida mundialmente como sinónimo de calidad y protección en el ámbito del blindaje y explosivos. TPS ARMORING se posicionó rápidamente por encima de países como Colombia y Brasil, quienes son reconocidos por tener una industria del blindaje a gran escala pero no en este tipo de blindajes VR7 o VR9.

TPS exportó alrededor de 22 vehículos B7 Escalade en el 2015 a medio oriente gracias a esta certificación y por eso sigue siendo líder en la industria del blindaje.

Gracias a la calidad de su blindaje automotriz tanto en cristales como en acero TPS ARMORING vendió una JEEP GRAND CHEROKEE 2008 nivel V Plus, a la Ex Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista en 2010 la cual sufrió un atentado recibiendo 808 impactos de diversos calibres, los hombres armados dispararon sin cesar durante cuatro minutos utilizando fusiles Barret calibre 50, rifles de asalto AK 47, AR-15 y G3. También usaron un lanzagranadas que impactó uno de sus proyectiles (granadas de fragmentación de 40 milímetros) en uno de sus cristales laterales, sin lograr tampoco atravesar el blindaje siendo parecido al del SSC @OHarfuch y TPS ha documentado los 36 casos de éxito de atentados que han sufrido los vehículos vendidos a lo largo de estos 26 años de experiencias y todos los ocupantes han salido ilesos y con vida, desde niveles de blindaje: III Plus, IV Plus, V Plus y B7 en vehículos tácticos.

Y exportando a medio oriente en 2016 la Black Mamba APC B7/VR9/ STANAG II para transportar 10 personas, equipada con torreta eléctrica para montar ametralladora 5.5. 7.62mm. está fabricada en acero balístico exclusivo de TPS como acero de grado militar con dureza superior a 500 brinell. Todo el acero es probado y certificado por los estándares balísticos en Alemania del laboratorio H.P White.

La comercialización de la Familia BLACK MAMBA es específicamente para fuerzas armadas y policiales para toda Latinoamérica y el resto del mundo.

Visítanos: https://tps.com.mx/vehiculos-tacticos

Ventas: MONTERREY-CDMX-GUADALAJARA-CANCÚN (81) 81 24 6666 (81) 81 24 6667 o al correo ventas@tps.com.mx