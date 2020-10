Trabaja a favor de la niñez

Joven oaxaqueña nominada a un Premio de la Paz

Orgullosa de sus raíces y de la labor que realiza para apoyar a los niños más vulnerables es como se siente Aleida Ruiz Sosa, joven oaxaqueña que fue nominada al Premio Internacional de la Paz Infantil 2020, el equivalente a los Premios Nobel de la Paz pero para la infancia.

La adolescente de 15 años fue postulada por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, la cual la nombró Embajadora de la Paz de Iberoamérica y El Caribe, título que ostentó en el período 2019-2020.

Dada la labor que la joven realiza, quien ofrece talleres de danza, expresión corporal y manejo de las emociones mediante el movimiento para niños con cáncer y en situación vulnerable, la institución la postuló al Premio Internacional de la Paz Infantil 2020.

Cada año, tres mil instituciones realizan postulaciones al premio y de éstas los organizadores eligen a 142 postulados de 42 países.

Aleida Ruiz está feliz de ser nominada, pues entre tres mil postulantes, fue una de las seleccionadas y le emociona saber que cuatro mexicanos, incluyéndola, fueron nominados al premio, y más porque dos de ellos, Jorge y Georgina Martínez Gracida también son oaxaqueños, quienes son sus amigos, se conocen y se apoyan mutuamente, en el caso de los hermanos, en el ámbito de la política.

El otro mexicano postulado es Enrique Ángel, originario de Ciudad de México, en la categoría de participación infantil.

Amante de la danza

Aleida Ruiz, quien desde los ocho años practica la danza, comenzó en 2014 su labor social como parte de la cual ofrece talleres a niños que padecen cáncer, tal como lo hizo en octubre del año pasado en Mérida, cuando visitó la ciudad para ofrecer el curso a niños de Amanc. Ese taller lo ha replicado en Ciudad de México, Puebla, Sonora y su natal Oaxaca.

Pero no es la única área en la que se desenvuelve, ya que escribió la colección de siete cuentos “Arcoíris”, con los que busca desnaturalizar la violencia contra la mujer y lo recaudado de las ventas del libro fue destinado para los niños que perdieron a sus madres víctimas de feminicidio. La colección se imprimió con apoyo de la Fiscalía de Oaxaca.

Es por todo ello que Aleida Ruiz fue nominada al Premio Internacional de la Paz Infantil en la categoría de equidad de género.

Talleres de danza

Otra actividad que ha realizado fue en el Centro de Reinserción Femenil de su estado natal, donde ofreció durante seis meses un taller para las internas y sus hijas, quienes se mostraron entusiasmadas de participar y ensayaban las coreografías que les puso y bailaron en la clausura del fin de curso.

Ahí notó que solo las hijas de las internas se unieron al taller y los varones no, por el estigma de que los niños no deben tomar clases de danza y usar mallas. Fue así que decidió impartir un taller solo para varones pero ya no en el Centro de Reinserción sino abierto a toda la sociedad oaxaqueña.

Ese trabajo se vio frenado por la pandemia, pero espera retomar las actividades presenciales cuando las condiciones lo permitan.

Mientras tanto, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Oaxaca, ofreció mediante una plataforma digital 50 clases gratuitas de danza, las cuales fueron abiertas a todo público y gratuitas.

Orgullosa

Aleida Ruiz asegura sentirse muy orgullosa de la nominación y esto la anima a seguir realizando la labor social que lleva al cabo.

Gane o no el premio, no dejará de estar satisfecha, pues el solo hecho de ser nominada es un gran logro, y la pone bajo la mirada de muchas instituciones, por lo que considera que encontrará grandes aliados y se abrirán puertas para llevar al cabo grandes proyectos en pro de sociedad, en especial de la niñez y los más vulnerables.

A finales de este mes se dará a conocer los nombres de los tres finalistas y el 13 de noviembre se anunciará al ganador o ganadores.

En 2019 fueron condecoradas la activista climática sueca Greta Thunberg y la camerunesa que lucha contra la explotación de niños en la guerra, Divina Maloum. Este Premio fue también otorgado a Malala Youzafzai en 2013.— Iris Ceballos Alvarado