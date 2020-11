Trabajadores de limpieza de Puebla recrean obras de arte

El rostro de los trabajadores conocidos como "naranjitas" forma parte de una campaña en la que se busca reconocer el trabajo que hacen.

PUEBLA.— Las trabajadoras de limpia pública de la ciudad de Puebla, conocidas popularmente como "naranjitas", participaron como modelos en la campaña "Arte Limpio", que reproduce 12 obras de arte mundialmente famosas.

Los rostros de las mujeres y hombres que limpian las calles de la capital posan en estas reproducciones, a través de las cuales se pretende reconocer el trabajo de la plantilla laboral de Limpia.

Además, la campaña es un agradecimiento por su labor durante la contingencia sanitaria por Covid-19, que se mantiene vigente.

La recreación de "El Grito", de Edvard Munch (Twitter)

Del 9 de noviembre al 9 de diciembre, se difundirán los rostros de los y las trabajadoras en reproducciones de obras como "We Can Do IT!" de J. Howard Miller; "El Grito", de Edvard Munch; "La joven de la perla", de Johannes Vermeer; "El hijo del hombre", de René Magritte, y otras de Frida Kahlo, Miguel Ángel y Caravaggio.

Se incluirá también a la "Vendedora de Flores", de Diego Rivera; "Autorretrato", de Vincent Van Gogh; "El Coronelazo", de David Alfaro Siqueiros, y "El caminante sobre el mar de nubes", de Caspar David Friedrich.

Los modelos para las fotografías de arte fueron seleccionados a través de una convocatoria, que se envió a todo el personal para fomentar la inclusión.

La campaña no busca satirizar ni lucrar con la imagen del personal de Limpia de la ciudad de Puebla o de las obras de arte, solo intenta reconocerlos por su labor diaria.

También podría interesarte: