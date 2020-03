Trabajar en casa, con niños, todo un drama

Un doble salto mortal con unas cuantas ventajas

MADRID (EFE).— Trabajar en casa, o intentarlo, mientras cuidas a tus hijos se puede llamar teletrabajar, pero en realidad es otra cosa: un doble salto mortal con tirabuzón en la ya complicada tarea de conciliar con los centros educativos cerrados ante el avance del coronavirus.

En España, a causa de la pandemia, no hay colegio, ni guardería, ni instituto, ni universidad, y las autoridades recomiendan desarrollar las obligaciones laborales desde el hogar, mientras los hijos están en casa y reclaman la atención de los padres.

Cientos de miles de españoles desarrollan desde hace unos días teletrabajo, por recomendación de las autoridades sanitarias, para evitar la propagación del coronavirus, pero no es tarea fácil cuando se tiene que compatibilizar con el cuidado y la atención de los hijos, sin clases por la misma razón.

En un hogar, convertido en 24 horas en centro de trabajo y educación a distancia, con todos los miembros de la familia encerrados, siguiendo las recomendaciones sanitarias, pero cada uno con sus obligaciones y sus necesidades, el día a día cambia radicalmente y cada uno lo lleva como puede.

En Twitter, humor agudizado. “Si consigues teletrabajar y acceder al material online de la app del cole mientras tienes que dar de comer, conseguir que estudien y mantener vivos a varios menores, te convalidan Teleco (la difícil Ingeniería de Telecomunicaciones) y te llaman para el Circo del Sol”, es uno de los más virales de las últimas horas (no he encontrado el autor original con certeza para atribuirlo).

Con niños en casa

Porque, no nos engañemos, trabajar en buenas condiciones con uno, dos, tres o más hijos en casa no es posible. Supongo que es más fácil cuantos más años tienen, pero tampoco lo sé. Con los míos, de siete años, cinco años y 18 meses, es difícil, muy difícil.

Y eso que lo hacemos con mi pareja también desde casa, intentando cubrir los picos de trabajo mientras cuidamos a la prole, alargando la jornada, y con el apoyo externo de algunas vecinas que están arrimando el hombro.

“Mamá, tengo hambre.” “Papá, ¿viste el barco que hice?” “Mamá, tengo sed.” “Papá, ¿podemos poner la tele?” “Mamá, mi hermano me pegó.” “Papá, mi hermana no comparte”.

Las contestaciones, en función de la hora del día y del número de interpelaciones acumuladas, varían entre frases hechas (“ya, no peleen”, “tienen que compartir”), monosílabos, silencios prolongados, bufidos y, digámoslo abiertamente, algún grito. Sí, somos teletrabajadores pero, sobre todo, somos humanos.

He leído varios artículos sobre el tema: intenta no sentarte en pijama (error ya cometido), no alargar la jornada y desconectar, “teletrabajar no es disponibilidad total”. Tampoco lo logré.

La silla de la cocina no resulta muy ergonómica, duele la espalda. Y ahora que me leen, probablemente, algunos jefes y compañeros de profesión, lo confieso, me desconcentro mucho y coordinarnos es complejo.

Algunas ventajas

Pero alguna ventaja encuentro: ahorro casi dos horas de desplazamiento al día y estamos pasando un montón de tiempo en familia con algunos momentos estupendos.

Los niños, con sus cosas de niños, ayudan todo lo que pueden: con las tareas de la casa, echando una mano con el bebé e inventando mil juegos.

Comienza la noche del segundo día y sigo teletrabajando. Me quité el pijama aunque ahora me gustaría tenerlo ya puesto de lo cansada que estoy.

Esto no es teletrabajar. Quizá con un espacio de trabajo mejor habilitado, sin los niños en casa y sin la ansiedad y la preocupación del coronavirus avanzando, podríamos probar, pero eso sería otra crónica.

