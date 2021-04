Trabajar más de nueve horas al día aumenta el riesgo de sufrir un infarto

Las personas que trabajan más de 55 horas semanales, tienen mayor posibilidad de sufrir un infarto al miocardio.

Esto, en comparación con los que sólo laboran medio a tiempo completo y de 35 a 40 horas semanales.

Doble riesgo

Los más trabajadores, aumentan sus probabilidades de sufrir un segundo infarto en aproximadamente el doble, según un estudio prospectivo publicado en el Journal of the American College of Cardiology que replicó Vox Populi Noticias.

El 45% de muertes en el trabajo son por infarto, y trabajar a turnos empeora. La #prevencion es esencial. Conocer tu perfil genético puede reducir tu riesgo de enfermedad #cardiovascular. #saludlaboral #prevencion #cardioincode Nos vemos en #XICEMET (Mad 6-8Feb-Stand6) @AeemtCom pic.twitter.com/dewUpiC3Q9 — GEN inCode (@GenIncode) January 22, 2020

Más de 48 horas

Los datos de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), estimaron que uno de cada cinco trabajadores de todo el mundo, labora más de 48 horas a la semana.

Estudios anteriores, encontraron una asociación entre trabajar muchas horas y un mayor riesgo de enfermedad coronaria e ictus.

Puedes consultar: Extenuantes jornadas laborales pueden afectar la salud física y mental

Largas jornadas

Este es el primer estudio de este tipo que examina el efecto de las largas jornadas laborales y el riesgo de un segundo evento cardiovascular, entre los pacientes que vuelven a trabajar tras un primer infarto.

El trabajo nocturno incrementa el riesgo de infarto y de ICTUS | Por: @rigotordoc - http://t.co/2h4lts5Zym pic.twitter.com/58NVubkdqW — Dr Rigoberto Marcano: Médico internista (@rigotordoc) February 22, 2015

El estudio de las largas jornadas laborales y los factores de estrés en el trabajo, sirvió para determinar el grado de hostilidad del entorno laboral y el grado de estrés potencial que podía sufrir un participante.

Lo anterior, lo afirmó el doctor Xavier Trudel, investigador del Centro de Investigación del CHU de Québec-Université Laval en Canadá y autor principal del estudio.