Pondrá a prueba la improvisación en el set

Trabajará Luis Gerardo Méndez en una comedia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Improvisar en el set es algo que emociona a Luis Gerardo Méndez en su próxima película estadounidense, en la cual compartirá escenas con Mark Wahlberg y Kevin Hart.

El actor mexicano formará parte de la comedia “Me Time”, que dirigirá John Hamburg para una plataforma de streaming y quien ha estado en proyectos como “La familia de mi novia”, “New Girl” y “Te amo, brother”. “Es una comedia enloquecida, gigante y estoy contento. ‘Boogie Nights’ es una película favorita, ‘Ted’ se me hace una joya (ambas con Walhberg) y Kevin (‘Jumanji’ y ‘Rápidos y furiosos’) es un genio en la comedia, tiene una agilidad mental y amena de la comedia y estar con ellos, improvisar con él, en una lengua que no es la mía, me tiene emocionado”, confiesa el actor.

“Me Time” sigue a un papá (Hart) que se queda en casa solo por vez primera en años y decide hablarle a su amigo (Walhberg) para pasar un fin de semana desenfrenado.

El mercado estadounidense se ha abierto a Méndez, protagonista de “Nosotros los Nobles” y “Club de Cuervos”: trabajó con Adam Sandler y Jennifer Aniston en “Misterio a bordo”; formó parte de la más reciente entrega de “Los Ángeles de Charlie” y produjo y estelarizó la comedia “Medios hermanos”.

En 2020 fue invitado por la Academia de Cine de Estados Unidos, que anualmente otorga el premio Oscar, a unirse a sus filas. En octubre, junto con la actriz colombiana Juana Acosta (“Velvet”) conducirá la entrega desde Madrid de los Premios Platino a lo mejor del cine y series iberoamericanas.

A pregunta expresa, Luis Gerardo Méndez asegura que todos estos logros no lo han hecho perder piso, lo cual sería totalmente humano. “La verdad es que trato de concentrarme mucho en el trabajo. Cuando me dicen todo lo que he logrado de verdad tengo mala memoria, yo sigo pensando en lo que sigue y no regodearme tanto. De pronto es bonito recordarlo, pero ahora es estar pensando cómo hacer una ceremonia dinámica, divertida y ligera, así como en la película que estoy por filmar”, subraya el actor.

Considera que los Premios Platino es una buena forma de crear puentes entre la industria de distintos países y que permita que las producciones locales se vean en otros territorios del idioma español.

“Vemos más colaboraciones, por ejemplo acabo de hacer la serie ‘Los enviados’, con Juan José Campanella (‘El secreto de sus ojos’) que es argentino y con Miguel Ángel Silvestre (‘Sense 8’) que es español. Tienes entonces tres culturas trabajando en un set, se están creando series para toda Iberoamérica”, explica.

Luis Gerardo Méndez también grabó este año la más reciente temporada de la serie “Narcos: México”, siendo dirigido, entre otros, por el realizador brasileño Wagner Moura (“Tropa Élite”) y de cuyo personaje prefiere no hablar.