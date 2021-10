Traer ''Pintura de todos los tiempos'' a Mérida, un honor para Jazzamoart

“¿El arte en tiempos de crisis? El arte siempre ha vivido en crisis, propias y externas”, señala el artista plástico irapuatense Jazzamoart, quien desde ayer viernes, y durante un mes, exhibe 15 cuadros de su autoría en la Galería Urbana de Paseo 60, bajo el título “Pintura de todos los tiempos”.

“Desde conflictos existenciales y creativos de los artistas hasta aquellas situaciones que aquejan a la sociedad han llevado al arte por diversas sendas como elemento que busca emocionar, comunicar, alimentar y sanar”, dice.

“La crisis del Covid impacta de distintas formas a las expresiones del arte, pero la plástica encuentra un momento idóneo para interiorizarse, enriquecerse y evolucionar”, añade el artista de 70 años de edad y que pinta desde los cinco.

En entrevista con el Diario horas antes de la inauguración de “Pintura de todos los tiempos”, Jazzamoart, cuyo nombre resulta de la mezcla de las palabras jazz, amor y arte, manifiesta su emoción de presentar su obra en Mérida, dada la riqueza cultural que distingue a esta tierra.

“Hay lugares donde el arte está invariablemente inmerso en su tradición y cultura. La cultura maya y el sincretismo cultural de estas tierras son el marco perfecto para el desarrollo de la actividad artística, no es casualidad la tradición de la trova yucateca como tampoco la diversidad de expresiones artísticas que aquí se dan, en particular la plástica tiene notables exponentes; Fernando García Ponce fue uno de mis mentores en la Academia de San Carlos a finales de los años 60

"Exponer aquí es un honor y un privilegio”, subraya.

Las influencias para Jazzamoart

Destaca que su formación plástica tuvo marcadas influencias de maestros contemporáneos y de aquéllos que a través de la Historia han dejado testimonio de su grandeza, como en su caso fue Diego Velázquez.

“En la pintura el artista debe labrarse un estilo, lo cual no es cosa fácil, pues es muy común que en esa búsqueda no logremos sino parecernos a otros. Esto era muy común cuando estudiábamos en la Academia de San Carlos, había tal legado de los grandes de la plástica mexicana que era muy difícil labrarse un estilo sin parecerse a la propuesta ya existente; esto solo se logra trabajando y estudiando, siendo creativo y sensible, trabajar y trabajar hasta lograr algo diferente”.

Música de colores

“Mi gusto por la música fue definiendo el estilo y la temática de mis obras, fue tal la emoción que se convirtió en mi tema favorito en la plástica: música que se ve en colores, formas y situaciones llevadas al lienzo”.

Jazzamoart señala que los jóvenes que se sienten atraídos a la pintura son como gambusinos, buscadores de tesoros que persisten en su afán de encontrar una preciada gema de su creación.

De igual modo, afirma que poco a poco se han generado públicos conocedores de la plástica interesados en coleccionar arte.

“Coleccionistas hay muchos y de toda clase, coleccionan coches por ejemplo, pero también arte y cada quien lo hace en la medida de sus posibilidades. Invertir en arte está muy bien, no cualquiera puede decir que posee obras originales y eso es bueno”.

En relación con el impacto de la crisis del Covid-19 en el arte, Jazzamoart recuerda que las expresiones artísticas no son afectadas por igual, en su caso las restricciones a la movilidad no le causaron mayores problemas porque está acostumbrado a trabajar en la intimidad de su estudio, de tal forma que el tiempo de confinamiento lo destinó a producir e innovar.

Exposición en Mérida

El artista revela que los meses de confinamiento los destinó a producir e innovar.

Recorrido

La exposición “Pintura de todos los tiempos” puede visitarse en Galería Urbana de Paseo 60, previa cita concertada en su perfil en redes: @galeriaurbanamerida.

Apoyo tecnológico

La tecnología permitió a los creadores de arte seguir presentes mientras las galerías permanecían cerradas por el confinamiento, recuerda Jazzamoart, quien destaca que el arte es un elemento social que emociona, comunica, alimenta y sana.

Coleccionismo

“Hay quienes coleccionan óleos, habrá quien prefiera acuarelas o dibujos, lo importante es que coleccionar arte tiene valor”.