Tras caída, van por más opciones

Ante la alarma por el coronavirus y con las salas de cine cerradas en gran parte de los países claves para el mercado internacional, este fin de semana la industria del entretenimiento registró una caída del 60% en su recaudación en taquilla.

Con ese desplome, del 60.2% respecto a la semana anterior, los cines de Estados Unidos hicieron 50 millones de dólares, la suma más baja desde 1994, sin contar la inflación y sin conocer con exactitud los datos del resto del mercado internacional, puesto que más de 50 países han restringido la asistencia a las proyecciones.

La taquilla mexicana reportó su segundo fin de semana más bajo de 2020, pues del 13 al 15 de marzo las cinco producciones que encabezaron la lista con mejores ingresos sumaron 90.8 millones de pesos, en tanto que el fin de semana con mejor recaudación hasta había sido el del 14 al 16 de febrero, con 228 millones de pesos.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), y considerando únicamente las cinco producciones con mejor recepción en salas mexicanas, el fin de semana resultó ser el segundo más bajo del año, solo después de la segunda semana de enero, que hizo 73.3 millones de pesos.

Los estudios de Hollywood aplazaron los estrenos y rodajes de la mayoría de sus producciones.

Éste es el listado actualizado hasta ayer de los estrenos y rodajes, tanto de cine como de televisión, aplazados por el Covid-19, cuya pandemia ya suma unos 6,000 muertos y más de 165,000 contagiados en el mundo: “Mulan”, “James Bond: Sin tiempo para morir”, “Rápidos y furiosos 9”, “Un lugar en silencio II”, “Peter Rabbit 2: The Runaway”, “Little Fires Everywhere”, “The Lovebirds”, “The New Mutants” y “Antlers”.

Se suspendieron también los rodajes de “Misión imposible: 7”, “The Matrix 4”, “The Batman”, “La Sirenita”, “Fantastic Beasts 3”, “Jurassic World: Dominion”, “Competencia oficial”, la cinta biográfica sobre Elvis Presely sin título oficial, “Nightmare Alley”, “Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings”, “Home Alone”, “Peter Pan & Wendy”, “The Last Duel”, “Birds of Paradise”, “The Nightingale”, “Red Notice” y “The Man from Toronto”.

Asimismo, los rodajes de televisión de “Grey’s Anatomy”, “The Falcon and The Winter Soldier”, “The Handmaid’s Tale”, “Stranger Things”, “Euphoria”, “Lord of the Rings”, “The Walking Dead” , “Pose”, “Empire”, “Peaky Blinders”, “The Morning Show”, “Riverdale”, “Grace and Frankie”, “The Witcher”, “WandaVision”, “Survivor”, “The Amazing Race”, “Law & Order: SVU”, “NCIS, “The Late Show with Stephen Colbert”, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y “Late Night with Seth Meyers” y los proyectos y pilotos de Netflix para las próximas dos semanas.

La cinta “Trolls World Tour”, junto con “The Hunt” y “El hombre invisible”, así como “Emma”, estarán disponibles a pedido por 48 horas a un precio de 19.90 dólares en plataformas.

Por otra parte, Amazon suspendió todos sus proyectos en desarrollo, incluido el rodaje en Nueva Zelanda de la serie “El Señor de los Anillos”, que cuenta con J.A. Bayona como director y productor ejecutivo, y el de “Hernán Cortés”, protagonizado por Javier Bardem.

La serie sobre el conquistador español estaba a punto de empezar a rodarse mientras que la de “El Señor de los Anillos”, que tiene un presupuesto de mil millones de dólares se encontraba en plena producción.

Idris Elba, de 47 años de edad, confirmó ayer que obtuvo un resultado positivo después de ser examinado por Covid-19 durante el fin de semana. El actor británico de cine, teatro y televisión exhortó a la gente a practicar el distanciamiento social.

En un vídeo publicado en redes sociales, Elba aseguró no haber presentado síntomas; sin embargo, se enteró de que una persona con la que tuvo contacto fue diagnosticada con el virus, por lo que se hizo examinar de inmediato, y la mañana de ayer recibió el diagnóstico.

También exhortó a las personas a hacerse la prueba con la finalidad de no propagar la enfermedad.

La estrella de “Luther” y “La Torre Oscura” permanecerá en cuarentena y prometió informar a sus seguidores sobre su progreso.

No se salvó

Olga Kurylenko, conocida por su papel como chica Bond en el filme “Quantum of Solace”, anunció que se encuentra confinada en su casa, tras dar positivo a la prueba del coronavirus.

“Confinada en casa después de haber dado positivo en el test de coronavirus. Llevo enferma desde hace una semana. Fiebre y cansancio son los principales síntomas. Cuídense y tómense este asunto seriamente”, escribió.

Richard Wilkins, reportero del canal Nine Network, informó que se hizo la prueba porque se reunió con Rita Wilson, esposa de Tom Hanks y contagiada del virus, en la Ópera de Sydney el 7 de marzo y nuevamente en el estudio de Nine dos días después. Anteayer recibió el resultado positivo.

Brandon Flowers, vocalista de The Killers, ha causado sorpresa en redes sociales al estar al tanto de las medidas para prevenir el contagio de coronavirus.

La agrupación publicó una serie de vídeos en el que muestra cómo es que se está viviendo la cuarentena.

En el primero se puede ver la forma en que gente en sus balcones está interpretando su popular tema, mientras en el segundo se puede ver a Brandon Flowers frente a un espejo lavando sus manos con el coro de la canción.

Estos clips han superado los 162 mil “me gusta” y tienen más de seis mil comentarios, cifra que es mucho mayor de lo que ordinariamente tienen las publicaciones en Instagram de The Killers.

Aunque aún no tiene un diagnóstico confirmado, Tom Chaplin, líder de Keane, aseguró en sus redes sociales tener los síntomas del Covid-19. “Estoy casi seguro de que me enfermé de coronavirus en nuestra gira por Estados Unidos. Sé que para muchos los síntomas son livianos, pero los últimos días para mí fueron horribles. Temperatura alta, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar. Me siento bien ahora, pero todo lo que diré es que no le desearía estos síntomas a la gente grande y vulnerable”, manifestó.

De Alejandro Sanz a Juanes, han sido muchos los músicos de todos tipos y pelajes que a lo largo de este fin de semana se resistieron al silencio impuesto en salas.

El dúo Siloé ofreció un concierto desde su ventana, que se pudo seguir en redes pero que estaba enfocado sobre todo a todo su patio de vecinos comunitario.

Para los más alternativos, arrancó ayer Cuarentena Fest, que hasta el 27 de marzo ofrecerá diariamente conciertos de una treintena de músicos como Cariño, Marcelo Criminal, Pavvla y Evripidis and His Tragedies.

Asimismo, otros compañeros como Manuel Carrasco ya han anunciado que “a lo largo de la semana” seguirán el ejemplo de sus colegas de profesión.

Guns N’ Roses aplazará al 8 de noviembre el concierto que tenía previsto ofrecer en la República Dominicana el próximo 11 de abril.

Con este aplazamiento, la banda estadounidense se suma a la lista de conciertos suspendidos en el país, entre ellos los de Gwen Stefani y C.Tangana, que iban a participar en el cancelado Isle of Light Music Festival 2020, también previsto para el 11 de abril, aunque en el anfiteatro Altos de Chavón (La Romana).— AP, EFE Y Notimex

