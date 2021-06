Tres hijos inspiran historias

Se presenta “Mar, arena y música” en la Filey, hoy

Tres cuentos inspirados en la infancia de sus hijos integran el libro “Mar, arena y música” de Carlos Martínez Bolio, quien narra con peculiar sencillez y encanto las historias salpicadas de fantasía con las que niños y adultos pueden identificarse, ya que suceden en el entorno de la región.

En broma, el autor indica que tardó 35 años en terminar este que es su primer libro. Y es que el cuento que motivó la edición del mismo lo escribió en 1986, pero fue hasta marzo y abril pasados que escribió los otros dos cuentos que lo completan.

Carlos Martínez, médico oftalmólogo de profesión, comparte que “En costas de Yucatán” es el primer cuento que escribió en 1986 para su hijo Carlos Martínez Trujillo, quien en ese entonces tenía cinco años. El cuento se publicó en dos partes en el Diario, pero al paso de los años se perdió el recorte del periódico y no recordaba la fecha de publicación, así que no lo pudo recuperar, porque tampoco contaba con el texto original, ya que en ese entonces no se usaban computadoras.

Fue durante estos meses de pandemia que su hijo Carlos fue a visitar a sus abuelos y encontró el recorte de la publicación, por lo que nació la idea de publicarlo y su esposa le sugirió hacer dos cuentos más dedicados a sus otros hijos, Andrés y Daniel.

En marzo escribió una de las historias, y la otra en abril, con lo que conjuntó los tres cuentos para hacer el libro.

Dos de cuentos se sitúan en la costa yucateca, son historias fantasiosas, pero inspiradas en algunos acontecimientos reales vividos con la familia y los hijos; y el tercero, se enfoca en la música y se basa también en una historia real, vivida con uno de sus hijos, a quien considera muy artístico, por su gusto en particular por la música, que lo hacía moverse apenas escuchaba algún ritmo.

El libro está editado en español, maya e inglés.

Explica que en el consultorio recibe muchas veces a personas maya hablantes, por lo que le pareció importante incluir esta lengua para que los pacientes pudieran disfrutar de estas historias, y agregó el idioma inglés, para que también pueda ser leído por quienes hablan esa lengua.

Indica que una de sus pacientes realizó la traducción al maya, y dos de sus sobrinos y una amiga, hicieron la traducción al inglés de los cuentos.

Destaca que el proyecto se desarrolló de manera familiar, pues él y su esposa diseñaron las ilustraciones que acompañan el libro, las cuales luego realizó un dibujante profesional quien le dio forma a las ideas.

Desde enero pasado el libro está disponible en Amazon (en formatos digital y físico), y también se puede adquirir de manera digital en otras plataformas como Apple Books, y de manera física en librerías Dante.

“Mar, arena y música” se presentará hoy martes como parte de las actividades de la Filey. En la presentación se contará con la participación del autor, de su hijo Carlos, del director de la Filey, Enrique Martín Briceño y de Eduardo Moragrega Adame, quien será el presentador.

La actividad se puede seguir por Facebook Live en la página de la Filey.— Iris Ceballos Alvarado