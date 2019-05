En el marco del Día del Niño, tres youtubers, Diki Duki Dariel, Regi Chou y Nataly Pop, se unen a la campaña “No está chido”, para transmitir a sus seguidores la importancia de no consumir alcohol ni tabaco.

El youtuber Diki Duki Dariel, de 7 años, con más de 800 mil seguidores y 315 millones de reproducciones por sus vlogs, pretende que los niños y papás hagan conciencia del porqué “No está chido” que los menores tomen o fumen.

“A los niños nos gusta correr, brincar y jugar todo el día y para eso necesitamos una buena salud, no fumar ni beber alcohol porque le hacen daño a nuestra pancita y en todo el cuerpo y por eso ‘No está chido’”, expresó el youtuber.

El menor añadió que es mejor disfrutar la vida haciendo actividades divertidas, dibujando o practicando el deporte favorito; y que lo más importante es sentirse bien.

“Ojo con los amigos”

“Quien te invita a probar esos vicios o a tomar no es tu amigo, contamos con el apoyo de nuestros papás para hablar de nuestras dudas”, refirió Dariel.

Nataly Pop, de 14 años, cuyos suscriptores superan un millón 700 mil, externó que los niños y las niñas no deben fumar ni tomar ya que es algo que afecta mucho de forma psicológica, mental y en la familia.

“Los mejores amigos van a entender tu decisión y te van a apoyar, pero si insisten, te recomiendo que te alejes ya que no son amistades buenas y no les traerían algo bueno en el futuro”, mencionó sobre la campaña.

La youtuber Soy Regi Chou, de 9 años, quien tiene más de 478 mil suscriptores en su canal, se unió al mensaje este 30 de abril, y dice a sus seguidores que no deben fumar ni tomar alcohol porque destruye cuerpo y mente.

Consejos de amiga

“Son sustancias muy peligrosas que pueden causarnos adicciones. Yo creo que un amigo de verdad no te invitaría a tomar cosas que te harían daño y no te invitaría a hacer algo que tú no quieres, y si te obliga ¡No es tu amigo!”, afirmó.



“No está chido” que busca evitar el consumo de alcohol y tabaco en menores de edad, fue lanzada por el Consejo de la Comunicación, la Fundación Gonzalo Río Arronte y diversas asociaciones civiles.

La edad promedio de inicio del consumo de alcohol es a los 12 años y los adolescentes mexicanos comienzan a fumar tabaco a los 14.3 años, consumiendo 5.8 cigarros al día, indicó la fuente.

Con información de Notimex.