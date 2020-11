Triple festejo en el Seminario

Habrá misa por los sacerdotes de la casa formadora

Hoy el Seminario Conciliar de Yucatán está de fiesta con motivo de los aniversarios de los padres formadores Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, Jorge Carlos Cervera Domani y Juan Agustín Hoil Ucán, quienes celebran 17, 16 y 6 años de ordenación sacerdotal, respectivamente.

Los sacerdotes darán gracias a Dios por sus aniversarios sacerdotales y por el “Seminariothón”, a beneficio de la casa formadora, en la misa de hoy a las 7 de la noche que será transmitida en la cuenta de Facebook Seminario de Yucatán. En la celebración eucarística también darán el informe de la actividad de recaudación que se realizó en lugar de la tradicional Super Kermés.

Los sacerdotes comparten que la oración, el contacto con las personas, la amistad sacerdotal, la eucaristía y la misericordia de Dios los han mantenido fieles en su vocación.

El padre Luis Rebolledo Alcocer es rector del Seminario y este sábado será su aniversario de ordenación sacerdotal número 17.

Dice que cuando le preguntan en qué momento lo llamó Dios, responde que nadie que experimenta la llamada de Dios puede decir un momento preciso, “normalmente en el transcurso de la vida se experimenta el llamado de Dios, que a veces se va haciendo más nítido”.

Recuerda que al entrar al grupo Rocamar se cuestionó qué hacía ahí, pero esta experiencia marcó su vida y salió comprometido a ser un buen cristiano y vivir en gracia de Dios.

Después su hermano lo convenció de realizar un apostolado, lo hizo y se fue involucrando más y realizando sus primeras misiones. “Las respuestas a preguntas que me formulaba de tema existencial y religiosa comenzaron a dar sentido”.

Poco a poco disfrutaba más ir a la parroquia y hacer apostolado, algo que no estaba en sus horizontes en ese momento que cursaba el tercero de la preparatoria.

Y aunque después ingresó a la Facultad de Derecho de la Uady, decidió también entrar al Seminario.

Asegura estar muy feliz siendo sacerdote, pero “todavía debo seguir avanzando en el camino de descentrarme para que Cristo sea verdaderamente el centro de mi vida y que pueda decir algún día como San Pablo ‘ya no soy yo quien vive sino es Cristo quien vive en mí’”.

“En este momento lo que le pido a Dios es estar disponible en lo que él quiera”, subraya.

Añade que trabajar en la formación de sacerdotes es intenso y un privilegio inmerecido. “No acompañamos miles de personas como en las parroquias sino a comunidades pequeñas, así podemos involucrarnos en la vida y en los procesos íntimos de los candidatos al sacerdocio y entrar en contacto con el misterio del llamado de Dios”.

Inquietudes

El padre Jorge Carlos Cervera es ecónomo del Seminario Conciliar y ayer celebró el 16o. aniversario de ordenación.

El sacerdote tuvo dos experiencias a nivel parroquial que lo acercaron al sacerdocio: las misiones en Semana Santa con su grupo de apostolado, “que permite entrar en contacto con la gente”, y la oportunidad de estar en un grupo de conversión de jóvenes, “con la vivencia intensa de la gracia que se puede vivir en un retiro”.

“Esto ha marcado mi vida y me siento plenamente útil y realmente un instrumento del amor de Dios que me desborda, no será que por acá podría haber un camino”, expresa el padre.

Desea que su enamoramiento hacia Dios crezca y que ese enamoramiento se exprese en la Iglesia con los padres del equipo, seminaristas, rectoría y los jóvenes de los procesos vocacional

Sexto aniversario

Juan Hoil celebró ayer su sexto aniversario de ordenación y es formador en el Curso Introductorio.

Su inquietud vocacional nació cuando estudiaba la preparatoria y era parte del equipo de catequesis de su parroquia, donde conoció al padre Teodoro Baquedano, quien llegaba de Corea.

Recuerda que el sacerdote compartía sus experiencias de misión y ahí sintió una primera inquietud de saber qué era ser sacerdote misionero. Su interés creció aún más cuando vio un póster de la Pastoral Vocacional con la frase “Tú puedes ser sacerdote”.

Él estudiaba Medicina veterinaria cuando ingresó al Seminario.

Sus experiencias como sacerdote han sido muy ricas y algo con lo que Dios siempre lo ha bendecido es el trabajo con el Seminario, la Pastoral Vocacional y los seminaristas. “Como formador es una nueva experiencia, pues se necesita mayor responsabilidad, es una misión cansada y a veces estresante, pero es muy bonita”.

Lo único que le falta a su ministerio en cuestión práctica es ser párroco, servicio que algún día llegará y que ahora Dios lo quiere en el Seminario.

El padre se mantiene fiel a la vocación gracias a la oración y la amistad con Dios, estar en contacto con los seminaristas y la amistad sacerdotal., “En la pedagogía con Dios en estos años de mi vida ha sido recordar siempre que es importante la oración”.— Claudia Ivonne Sierra Medina

De un vistazo

Padre Luis Rebolledo Alcocer

Tiene 48 años de edad y es originario de Mérida, ha servido en las parroquias de Ticul, Progreso, Kanasín, Tekax e Izamal así como en la Sagrada Familia y en la Pastoral Vocacional y de Adolescentes. Ha sido parte del equipo formador del Seminario desde 2011 y es rector desde 2019. Estudió la licencia en Teología Fundamental en la universidad Gregoriana de Roma.

Padre Jorge Cervera Domani

Tiene 50 años de edad y es originario de Mérida, coordina la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Yucatán y es rector de Nuestra Señora del Líbano. El sacerdote sirvió en las parroquias San Juan Bosco, Santa Ana, Fátima, Tanlum, Cacalchén; fue párroco de San Juan Bosco, San Rafael y rector de la Sagrada Familia y Santiago Apóstol.

Padre Juan Hoil Ucán

Tiene 38 años de edad y es originario de Caucel. Colaboró en la Pastoral Vocacional, fue vicario de la parroquia de Santiago Apóstol y de la Purísima Concepción y San José del puerto de Progreso. En el Seminario Conciliar va para su tercer curso.