Trova con “La Sonora Meridana”

Marco Mendoza será respetuoso con este género

Cuando Marco Mendoza era aún muy pequeño, en la profundidad de sus recuerdos más tempranos tiene muy clara la imagen de sus abuelos arrullándole con una canción, no de cuna, no de Cri crí, sino con “Semejanzas” de Ricardo Palmerín. Este fue quizá su primer contacto con la trova y en general con la música, profesión que abrazó hace casi 20 años, aunque no precisamente en el género de la trova.

Hoy, con 35 años de edad, Marco Méndez siente un profundo amor y respeto por la trova, algunos temas le hacen ese “click” que le conecta con temas de atractiva melodía o letras de profundo contenido. Mañana, junto con su banda “La Sonora Meridana”, ofrecerá a las 20 horas en el Palacio de la Música el concierto “Mi Yucatán”, enmarcado en el Otoño Cultural.

“Mi Yucatán” es una selección de 17 temas tradicionales de la trova yucateca que a lo largo de 90 minutos serán presentados con arreglos especiales, como tributo a letristas y compositores.

Con respeto

“La trova yucateca es tan especial y significativa para los yucatecos, que tratarla con respeto es necesario; en nuestro caso hemos preparado un concierto con arreglos especiales muy cuidadosos que no le resta dignidad y belleza al género”, explicó.

“Lo que vamos a ofrecer es una compilación de temas arreglados para ser interpretados por ‘La Sonora meridana’, será algo tradicional y novedoso a la vez”, afirmó el artista.

El entrevistado explicó que para él, el tema “Las Golondrinas” le gusta por la descripción del paisaje que evoca estas aves y que fue magistralmente plasmado, en los años 20, en el poema de Luis Rosado Vega musicalizado por Ricardo Palmerín; asimismo “Te amaré toda la vida”, de Coqui Navarro, tiene uno de sus arreglos musicales favoritos. Así cada uno de los temas del concierto tiene algo especial que ofrecerle.

En este concierto participan el director musical José Carlos Milán, al piano; Sergio Aguilar, guitarra; Rodrigo Uribe, batería; Miguel Angel Covarrubias, saxofón; Raúl Alvarado, bajo, y Marco Mendoza, voz.

Las puertas del Palacio de la Música se abrirán a las 19 horas, la entrada es gratuita y sin boleto.— Emanuel Rincón Becerra