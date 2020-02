Tu declaración de amor proyectada en la torre Eiffel por San Valentín

PARÍS.— Una selección de declaraciones de amor se proyectarán en la torre Eiffel con motivo de la celebración de San Valentín, así lo anunció la empresa que gestiona el monumento más emblemático de París (SETE), que también ha previsto otras iniciativas para marcar el día de los enamorados.

Esos mensajes serán visibles en la fachada de la torre Eiffel que da hacia el río y hacia el Trocadero, precisó la SETE en un comunicado.

🇬🇧 What if we celebrate #ValentinesDay together?

I imagined a romantic program to shine with your Valentine: light projections, a special photocall, the #BulleParisienne lined with heart-shaped balloons, sweet little words on post-it®...#EiffelinLove pic.twitter.com/KAL1R20ulc