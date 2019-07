Tulipanes ponen color a un cuadro

José Luis Loría plasma la flor en una nueva obra

La belleza e historia de los tulipanes son la fuente de inspiración de la más reciente obra de José Luis Loría, quien realizó “Un fragmento del arcoiris” para un coleccionista privado.

Loría, quien trabaja con lápiz a color, confiesa que se sintió cautivado por esas flores, que muchos relacionan con Holanda pero cuyo origen está en Kazajistán, Irán y Afganistán.

En su investigación de los tulipanes, el pintor conoció que sus pétalos se abren hacia dentro y no hacia afuera, su tallo mide 20 centímetros en promedio, aunque se han documentado casos de 70 centímetros, y que un virus es el responsable de la variada pigmentación.

La obra realizada por Loría se titula “Un fragmento del arcoiris” porque en Holanda los campos de cultivo están agrupados por colores. Está hecha en papel francés Arches y mide 1.52 por 1 metro. Fue creada para un coleccionista privado y se quedará en México.

El pintor incluyó ejemplares de mariposas que suelen revolotear en los campos de cultivo holandeses.

“El arte no es arte si no es comprensible para todos”, señala al Diario. “Esta obra es un cuadro festivo porque brinda felicidad al espectador; me gusta que se me sienta en todas partes a través de mi obra pero que no se me vea a mí en ninguna”.

Historia

Loría añade que al tulipán se le conoce en Europa desde el el siglo XVI. “Tulipán viene de la palabra turca tullbend, que no se refiere a la flor sino a los turbantes que usaban los hombres de aquella región de Asia Menor”.

Según relata, un diplomático austríaco vio la flor por primera vez en el turbante de un forastero en 1554. Atraído por la belleza de la especie, con ayuda de un traductor le pidió a aquel hombre que le dijera cómo se llamaba; por alguna razón el hombre creyó que se refería a la prenda que llevaba en la cabeza y dijo “tullibend (turbante)”.

En Turquía los tulipanes eran esenciales en la ornamentación de casas y jardines. Sin embargo, Holanda fue el país que se hizo conocido por el cultivo de la flor y la difundió en Occidente.— Emanuel Rincón Becerra