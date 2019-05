“Uayé mix” es una muestra del arte actual joven

Buscan su identidad

Una muestra de la pintura contemporánea que actualmente se está haciendo en Mérida es lo que el público verá en la exposición “Uayé mix”, que se inaugurará en el Museo de la Ciudad (ex oficina de Correos) el sábado 18, en la Noche Blanca.

La exposición, cuya curaduría estuvo a cargo de Alberto Arceo, presenta más de ochenta obras realizadas por Carlos Pliego, Irvim Victoria, Juan Pueblo y Adrián Bastarrachea, algunas de las cuales realizaron en el interior del museo, precisamente en la sala donde serán expuestas.

Eduardo Arceo señala que los cuatro artistas tienen muchas similitudes en sus pinturas, son muy expresivos en el trazo, se dedican de lleno a la pintura, tienen un cuerpo de obra muy extenso y están en una búsqueda constante de la identidad de qué es ser yucateco “pero sin la referirse a la mestiza o las albarradas”.

Adrián Bastarrachea señala que la muestra tiene que ver con lo que los cuatro han hecho en la pintura colectiva, y es que otra parte de los cuadros fueron hechos entre los cuatro, o dos, o tres. “El público va a ver arte yucateco con técnica, algo actual y tal vez con una realidad de Yucatán que no han externado los pintores”.

Carlos Pliego recuerda que él, Irvim y Juan Pueblo llevan cuatro años colaborando (a Adrián lo conocieron hace un año) y desde entonces no han dejado de trabajar y producir pintura yucateca. “La gente va a ver la actualidad, nuestra vida cotidiana, nuestra historias personales, lo que nos sucede…”.

Por su parte, Juan Pueblo reconoce que lo que le llamó la atención del proyecto en particular fue trabajar en el museo. “Se me hizo una cuestión romántica porque nunca lo había hecho y no había oído de otras personas que lo hayan hecho, pero además, trabajar con amigos es importante para mí”.

Juan, al igual que los otros tres pintores, comenzó a realizar sus obras en el interior del museo el pasado jueves y desde entonces no ha faltado ningún día. “El reto principal para mí ha sido levantarme temprano para venir al museo a producir, porque generalmente mi producción empieza a las 3. Pero es un reto agradable porque hace tiempo que no llegaba a casa después de una jornada de trabajo”.— Iván Canul Ek

Colectiva

“Uayé mix” estará abierta en el en el Museo de la Ciudad durante dos meses.

Escenas

El curador Alberto Arceo destaca que el público verá algunas de las escenas de los episodios más importantes de la pintura contemporánea en Yucatán.

Algo fresco

“Creo que lo más padre de esta exposición es que se puede ver la potencia de los jóvenes. No son el discurso repetido ni la abstracción que hemos visto”.