Un año de enseñanzas

Hablemos de Bioética

La gratitud es una de las virtudes que más deberíamos practicar los seres humanos. Todo deberíamos agradecer. Empezando por la vida, que día a día nuestro Creador nos ofrece y después la salud, la familia, los amigos, el trabajo, el apostolado, el descanso, etc.

Se termina el año 2020, un año atípico, un año que no debemos estigmatizar, un año que si lo queremos ver, será de grandes enseñanzas. Hoy podemos repasar las grandes bendiciones que hemos recibido de Dios a lo largo de estas 52 semanas.

Agradece todo, hasta aquellas cosas que afectivamente no quisieras acordarte porque fueron eventos no gratos para tu experiencia personal o familiar, como puede ser la enfermedad o muerte de un ser querido, familiar o amigo. Todo puede ser un motivo de crecimiento y maduración. Toda experiencia me puede ayudar a sanar si la canalizo debidamente por el camino adecuado.

Repasa tus eventos personales, los momentos vividos en familia, tus relaciones de amistad, tu generosidad en el servicio al prójimo. ¿Puedo afirmar este año que concluye que me siento más cerca de Dios y de mi prójimo? ¿Me he acercado a mi familia? ¿Termino el año reconciliado con Dios y con aquella persona con la que tuve esa dificultad?

Un buen examen de conciencia oxigena el alma, pero la purifica realmente la reconciliación. Busca a Dios y dale las gracias.

Hoy, en la mayoría de las parroquias y rectorías de nuestra Arquidiócesis se expondrá al Santísimo Sacramento para dar gracias, ciertamente no podremos acudir al templo como en otros años para poner delante de Él nuestra vida y ofrendarle nuestro mayor regalo que es la vida misma, con sabores y sinsabores, con virtudes y pecados. Hazlo en espíritu y en verdad.

Sigue las diferentes transmisiones que se harán desde las parroquias a través de los diferentes medios de comunicación. Él te espera con tu familia. Reunámonos en familia para agradecer el don de su Misericordia que se hace presente también a través de tu familia.

Que Santa María Madre de Dios y Madre nuestra nos siga mostrando el camino para ser los hijos generosos que Dios espera.

A todos ustedes amables lectores que durante este año han seguido estos artículos les agradezco su presencia y atención y, les deseo sinceramente un nuevo año lleno de la gracia de Dios. Que sigan contando con su Amor. Mi oración por todos ustedes. ¡Feliz y bendecido 2021!— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, doctorando en Bioética