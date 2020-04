Un artístico fin de semana

Harán conciertos y obras de teatro desde sus hogares

Ante la cuarentena por el Covid-19, artistas e instituciones han decido compartir su talento para que las personas disfruten este fin de semana desde su casa.

Obras de teatro, conciertos y lecturas dramatizadas son algunos de los tantos eventos que se transmitirán en vivo a través de diversas redes sociales.

Hoy a las 7 de la noche, el Ayuntamiento de Mérida transmitirá en su cuenta oficial de Facebook el show de la Bruja Cuchi Cuchi.

A las 8 de la noche, la Secretaría de la Cultura y las Artes, por su parte, transmitirá en su página oficial el concierto “Voz de Mujer” de la cantante Lenny Sánchez acompañada del pianista Iván Niquete.

Una hora después, a las 9 p.m., la Orquesta Sinfónica de Yucatán transmitirá en su página de Facebook la cantata “Carmina Burana”.

Mañana , la Metropolitan Opera House de New York presentará a la 1 de la tarde un concierto que reúne al tenor mexicano Javier Camarena y las sopranos Renée Fleming y Anna Netrebko. La gala se podrá ver en la página www.metopera.org.

Lupillo Rivera consentirá a sus fans con un concierto en vivo a las 6 de la tarde (hora de Los Ángeles) a través de sus redes sociales.

Juanes, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ofrecerá un concierto virtual como homenaje a los colombianos por el coronavirus. La transmisión será a las 4 de la tarde en la cuenta de YouTube del cantante.

El Tri también se suma a este tipo de conciertos con motivo de la pandemia. El concierto de la banda, liderada por Alex Lora, se transmitirá a las 7 de la noche por el canal de YouTube de Eliot Music, en el 88.9 FM de radio abierta y en la app iHeart Radio.

A las 8 de la noche, la cantante Alondra Altamirano y el guitarrista Roberto Madiedo ofrecerán el concierto “Melodías sin fronteras” en la página de Facebook de la Sedeculta.

También a las 8, el cantante Lenny Kravitz hará retumbar las redes sociales con un concierto en vivo.

Para quienes buscan ver teatro, la compañía Próspero Teatro presentará la obra “A ocho columnas” que debió iniciar su temporada el 1 de abril en el teatro Helénico. La obra, que trata sobre periodismo y que cuenta con las actuaciones de Luis Miguel Lombana, Sophie Alexander Katz y Pedro de Tavira Egurrola, entre otros actores, se podrá ver gratis a través de una liga que se compartirá minutos antes de las 8:30 de la noche en el perfil de Instagram de la compañía.

El domingo 26, el Ayuntamiento de Mérida tiene preparado para todos los niños el espectáculo de cuenta cuentos “Te cuento la leyenda” que se transmitirá a la 1 de la tarde.

A las 4 de la tarde, los seguidores de One Direction no pueden perderse el espectáculo que a través de sus redes sociales ofrecerá Harry Styles.

A las 6 de la tarde, el legendario ex Beatle Paul McCartney ofrecerá un show musical como parte de la iniciativa Together at Home del Festival Global Citizen. El espectáculo se podrá ver en el enlace https://bit.ly/2VxFISB.

También a las 6 de la tarde, el parque Xcaret presentará a través de su cuenta de YouTube Xcaret Park el show “México Espectacular”, un homenaje al país con música y danza.— Iván Canul Ek