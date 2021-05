Un concierto “Inevitable” de Alejandro Borges

El cantautor Alejandro Borges dejará claro que la pandenia no es impedimento para sacar adelante la música, con la presentación de su album titulado “Inevitable”, mañana miércoles 12, a las 8 p.m. a través de la plataforma Midvi, en “streaming”, desde el Centro Cultural Olimpo.

El concierto con la Vintage Band forma parte de Olimpo Abierto de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida y el álbum incluye 12 canciones del autor.

Alejandro Borges explicó que las canciones las escribió en este tiempo de pandemia, y el nombre “Inevitable” es un poco también porque pese al Covid-19, el arte y la música continúan.

“No se ha podido evitar que la música se siga creando, entonces de alguna manera presentarlo así es hablar un poco acerca de esta posibilidad, de que aún en estos tiempos especiales nosotros tenemos la oportunidad de seguir brindando esto que hacemos en el entorno cultural”, dijo.

Este disco incluye temas como las baladas “De mí”, “Y ahora te vas” y el rock latino “Quítame la sed”, entre otras canciones de la autoría de Alejandro Borges.

También cantará cóvers

Precisó que las canciones del álbum son originales pero que en el concierto se presentaría algunos cóvers como “La chica de humo” que cantaba Emmanuel y hasta el tema en inglés “Fly Me To The Moon” que interpretaba Frank Sinatra, temas que le gustan mucho y que de alguna manera le han servido de influencia para lo que hace musicalmente el yucateco.

El músico detalló que disfrutarán melodías al compás de ritmos como funk, balada, rock y fusiones y formatos big band, aprovechando que tendrán sección de metales.

El cantautor tiene 22 años de trayectoria artística.

Compartió que en medio de estos tiempos difíciles se inspiró en las cosas que suceden todos los días, con esta situación en particular, los desamores, las personas que se extrañan, momentos felices que existen con la familia y los hijos...

Alejandro indicó que en el concierto sólo cantará, pero normalmente toca guitarra, bajo, batería y percusiones.

La banda

En el concierto lo acompañará la Vintage Band que integran Freddy Manrique (batería), Pepe Quiñones (bajo), Jorge Gómez, piano, Julián López, (percusiones), Juan Rubio, (saxofón) y Adriel Cárdenas, (trombón).

Los boletos tienen un precio de $100 y se pueden adquirir a través de la plataforma Tusboletos.mx.

El álbum estará a disposición en tiendas virtuales posteriormente al concierto. También estará a disposición en formato físico.— Claudia Sierra Medina