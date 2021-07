Doña Lourdes Martínez Domínguez de Gómory

Yolanda Uicab Garrido y Herminio José Piña Valladares(*)

Existen mujeres que dejan huella en los corazones de las personas por sus actos de servicio y ayuda al prójimo, por su entrega desinteresada en obras de beneficencia y apostolado seglar; una de ellas es doña Lourdes Martínez Domínguez de Gómory, quien fue una gran mujer en toda la extensión de la palabra, católica comprometida con su fe y los valores humanos y morales.

Fue presidenta de la asociación altruista Pastoral del Amor de 2009 a 2012 y del Albergue San José, que es un verdadero hogar para niñas y niños con capacidades diferentes en situación de abandono y orfandad bajo el cuidado de las Hermanas Concepcionistas al Servicio de los Pobres.

Excelente esposa y compañera del ingeniero Alejando Gómory Rivas en diferentes actividades de promoción de los valores cívicos, la cultura, la educación y el desarrollo económico en la Unión Social de Empresarios, Impuso Universitario, Coparmex, Canacintra y del sector femenil de Opus Dei en nuestra ciudad.

Madre ejemplar de ocho hijos: María de Lourdes de Menéndez, Ana María de Novelo, María (q.e.p.d.), María Gabriela, Alejandro, María Valentina, María Cristina de Ponce y Carlos José, así como abuelita cariñosa de numerosos nietos.

Conocimos a doña Lourdes hace más de 15 años en Pastoral del Amor, una asociación altruista fundada en 1983 por el padre Dionisio O’Brien, de la Congregación de Maryknoll, ante la necesidad de los niños con capacidades especiales de una atención humana, afectiva y espiritual.

En 1990 se formó un patronato que se denominó Pastoral del Amor, que lo integraron varias señoras, entre ellas doña Lourdes, y posteriormente adquirieron una casa, que se convirtió en un hogar para niños y niñas abandonados por sus familias y se fundó el Albergue San José en 1991.

Entre las actividades que realizan podemos mencionar: la terapia física que forma parte de los cuidados, donde se les proporcionan ejercicios de terapia bajo supervisión especializada; el Centro de Atención y Custodia, para niños y jóvenes con una discapacidad intelectual profunda; la Escuela para Padres, en la que se da orientación moral, médica, legal y espiritual a los familiares por medio de personal especializado, así como un programa básico y fundamental de catequesis.

Pastoral del Amor

Otra importante actividad que proporciona Pastoral del Amor es la ayuda a los padres de familia para aceptar a sus hijos con capacidades diferentes, les enseña a cómo tratarlos, manejarlos y sobre todo, entenderlos y comprenderlos; así como también a percibir que no son una carga o un peso sino son seres humanos con todos sus derechos.

Para apoyar al patronato de Pastoral del Amor doña Lourdes fue coordinadora del Festival Luz, Magia y Color para recaudar fondos y recursos a beneficio del Albergue San José. Posteriormente le ayudaron varios de sus hijos y nietos en esta loable labor altruista.

Recordamos a doña Lourdes como una persona con un gran corazón y amor al prójimo y entrega desinteresada, una mujer generosa, comprensiva, siempre al pendiente de las necesidades de los niños y niñas del albergue y de las religiosas de la congregación de las Hermanas Concepcionistas, porque durante su vida siguió las palabras de Jesucristo: “Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos”.

Muchas buenas acciones desarrolló doña Lourdes, algunas se encuentran en el anonimato, pero lo más importante es que están en el corazón de Dios misericordioso. Creemos, por la fe, que Jesucristo le ha dicho a doña Lourdes “entra al reino de mi Padre porque fuiste fiel y me diste de comer cuando tuve hambre, me arropaste cuando estaba desnudo, me acompañaste, apoyaste y siempre fuiste luz, pero sobre todo porque las buenas obras y acciones que realizaste las hiciste en mi nombre”. Oremos y descanse en paz en la gloria de Dios.

Matrimonio de cuarenta años. hjpvdirector@hotmail.com