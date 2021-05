Elmer Mendoza escribe ficción que sabe a verdad

Canciones de Los Beatles, Bruce Springsteen, Carly Simon y Queen sirven de fondo musical a la nueva investigación del Zurdo Mendieta, una en la que debe resolver el homicidio de un excomandante de la policía que había enviado a prisión al líder de un grupo de militares traficantes de drogas, al tiempo que cumple el encargo particular de encontrar a una mujer seductora de la que no se sabe nada desde hace un par de décadas.

Culiacán y el combate al comercio de estupefacientes sirven otra vez de contexto a una historia del detective creado por Elmer Mendoza, “Ella entró por la ventana del baño” (Alfaguara), de la que el escritor sinaloense hablará mañana domingo, a las 4 p.m., en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey).

El autor admite al Diario que “es muy difícil” que el narco pierda actualidad como tema literario porque “frecuentemente genera historias muy llamativas y, cuando no, la mayoría de los autores imaginamos acciones, decisiones, con quién se involucra, qué hace; es muy difícil borrarlo de nuestras mentes”.

“Todo el mundo tiene una idea, aunque no sepa gran cosa, porque habemos escritores que no investigamos sobre el asunto, con los rumores que nos llegan es con lo que armamos nuestras historias”, revela.

Algo no evidente cuando se leen las obras de Elmer Mendoza, que pasan por bien documentadas sobre la policía y la delincuencia organizada. “Bueno, ése es el truco...”, dice; “un creador se lo toma en serio, siempre lo que dice parece verdad”.

Sin embargo, sí conoce algo sobre ser un agente a la manera del Zurdo: él tuvo dos amigos policías que, al igual que el protagonista de “Besar al detective”, “Balas de plata”, “La prueba del ácido” y “Asesinato en el Parque Sinaloa”, “no eran corruptibles, nunca cayeron en manos de ningún grupo de delincuentes y.., bueno, les costó la vida”.

En medio de tal violencia el humor encuentra el camino. “Los mexicanos somos así, capaces de hacer humor negro de cualquier cosa. A veces es muy cruel, pero también nos ayuda a sobrellevar la vida, a no caer abatidos por las adversidades”, indica. “Justo ése es el humor que trato de llevar a mis novelas, uno que no es el mío, sino de mis personajes. El humor de mis personajes le pertenece a la gente que escucho. Es una gran defensa contra las malas personas, las malas decisiones políticas, las malas decisiones sociales”.

En la trama, la reciedumbre es un rasgo que comparten por igual mujeres y hombres. “Creo en el feminismo de una mujer que se ejerce a sí misma y no le tiene miedo ni a los hombres ni a las empresas ni a tomar decisiones ni a abandonar su zona de confort”.

“Soy un gran admirador de mujeres que han sido líderes en la Historia., desde Cleopatra, Golda Meier, Margaret Tatcher, Eleanor Roosevelt y la reina Isabel II; aunque tengan otras ideologías, yo veo una líder ahí”. En mi familia las mujeres han sido muy importantes: mis abuelas, mi mamá, mi hermana mayor, mi hija, mi esposa; mujeres que tuvieron un proyecto de vida que no dependía de los varones. Las mujeres de mis novelas son así: Samantha Valdés es una líder que sabe manejar la mano derecha, o sea llegar a acuerdos, y la mano izquierda cuando tiene que hacer a alguien ‘una propuesta que no pueda rechazar’, como se dice en ‘El Padrino’. Gris Toledo es una detective muy inteligente”.

Gris, además, es testigo ocasional de los intereses musicales del Zurdo, cuya selección de canciones forma parte de la “banda sonora” de la novela. La mención de temas musicales es “parte de una estética” en la que cada uno de ellos “aporta al discurso narrativo”. “Si el personaje está en una situación extremosa propongo una canción muy rápida”, ejemplifica. “Son canciones que la mayoría de los lectores puede recordar o consultar muy fácilmente en internet. Operan como incitadores de la memoria para que el lector sienta que no está leyendo algo frío, sino que forma parte de sí mismo. Todo su capital cultural tiene que sacudirse cuando lee la novela”.

Mendoza confiesa que quiso ser músico y que estudió guitarra clásica. “Afortunadamente, las múltiples experiencias hacen que a uno se le reduzcan los caminos de elección hasta que terminas por descubrir tu vocación”. Como escritor lo que descubrió fue un estilo personal de hacer dialogar a los personajes en el que el intercambio de ideas no está dividido por guiones sino inserto en el discurso descriptivo. “Al principio tenía muchos lectores que se quejaban, pero también tenía muchos que reconocían que, después de cierta página, podían continuar la lectura, estaban inmersos en el nuevo universo que les propongo”, apunta.“Ya hay muchísimos autores que escriben haciendo esta clase de mezclas, que a los lectores les cuestan cada vez menos”.“Ella entró por la ventana del baño” ve la luz durante la pandemia, crisis que Mendoza padeció tanto como disfrutó. “Lo padecí porque hubo mucho desconcierto”, recuerda. “Para estar enterado realmente de lo que estaba ocurriendo tuve que consultar periódicos de otros países, leer entrevistas a científicos; porque sospeché rápidamente que en el país no lo estaban manejando como se debía”.“Me desesperó no poder reclamarle a nadie que me hiciera caso de que la pandemia se estaba manejando mal, de que la declararan dominada”.“Por lo que tiene que ver con mi trabajo de autor lo he pasado bien”, agrega. “Soy un tipo casero, pude leer y escribir durante este tiempo, salió ‘Ella entró por la ventana del baño’ y espero este año terminar otra novela en la que estuve trabajando”.“Algo que no había hecho, porque no me dejaban mi esposa y nuestra asistente, eran cosas de la cocina, ahora ya me dejan: puedo cocinar, poner la mesa... Le dije a mi esposa: ‘Yo también vivo aquí, tengo que ayudar a que la casa esté en orden, a que esto funcione’”. En octubre de 2019 el escritor expresó en un artículo publicado en el diario “El Universal”, y dirigido al Presidente, su consternación por la fallida operación para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán. Ahora, en la capital sinaloense “estamos tranquilos, pero hemos vuelto a las formas de cuidarnos de la época del presidente (Felipe) Calderón, en que había muchas balaceras”. “Por mi ventana se escuchan disparos todas las mañanas y eso significa que nada está bien, que hay gente que está armada. Mi ciudad ha desaparecido de la lista de más violentas y eso un poco nos anima a vivir con mucho cuidado de no exponernos”. “No tenemos pruebas, pero percibimos que quien manda en nuestra ciudad es la delincuencia. Lo que hacemos es preservarnos”.— Valentina Boeta Madera

De un vistazo

Narcoliteratura

Élmer Mendoza (Culiacán, Sinaloa, 6 de diciembre de 1949) es uno de los escritores mexicanos más destacados en la actualidad; representante de la llamada narcoliteratura. Algunas de sus novelas tienen como protagonista al detective Zurdo Mendieta.