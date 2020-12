¿Un derecho a la autodestrucción?

Hablemos de Bioética

El Día de los Derechos Humanos se celebra hoy 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

La muerte no es el último instante de la vida (estamos muriendo en cada momento). La muerte es un hecho de vida.

La OMS (2000) afirma que el suicidio no es en sí una enfermedad ni necesariamente la manifestación de una enfermedad, pero los trastornos mentales son un factor muy importante asociado con el suicidio.

La OMS estima que el riesgo de suicidio en personas con trastornos del humor (principalmente depresión) es 6-15%; con alcoholismo, 7-15%; y con esquizofrenia 4-10%. Asimismo señala que alrededor del 80-90% de los suicidios consumados lo realizan personas que padecían un trastorno psiquiátrico.

Vacío y desesperanza son algunos de los ingredientes que intervienen en todo impulso suicida.

Así, pues, podemos distinguir, como hemos dicho en las columnas publicadas anteriormente, dos grandes grupos de personas que pueden realizar una conducta suicida: las personas que no padecen una enfermedad mental y aquellas que sufren un diagnóstico psiquiátrico o a posteriori se le ha diagnosticado de un trastorno mental.

Entre las razones seculares para no defender la conducta suicida se proponen varios argumentos: el suicidio es un acto contrario al instinto de conservación, en segundo lugar, toda persona tiene deberes para con la sociedad y su familia, y un tercer grupo de argumentos se centran en señalar el valor intrínseco de la vida humana y consiguientemente el suicidio será un acto de cobardía. Los defensores del suicidio enfatizan que el derecho a la autodestrucción se basa en la libertad individual del ser humano.

Juzgar si la vida vale o no la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. La vivencia suicida es mas un sentimiento que un cúmulo de razones para morir y sabemos que los sentimientos tienen otra lógica. La vivencia suicida es personal e intransferible. Reflexionamos algo que nos es ajeno y a veces extraño, la vivencia suicida es compleja, intentamos comprender desde “nuestro círculo de vida” a una persona que está “en el círculo de la muerte”.

Los “motivos”

Algunos “motivos” que presumiblemente pueden estar en el corazón de la persona que piensa encontrar en el suicidio la solución a su vida: a) dicha persona quiere alcanzar una calma y un dominio que en su existencia no ha encontrado nunca; b) se puede quitar la vida no para morir sino para huir de la confusión; c) para algunas personas solo tener la idea del suicidio en la recámara les basta para seguir viviendo; d) otros no asumen la idea de suicidio pero se matan lentamente. Es el “suicidio crónico” descrito por Meninger (personas que padecen un alcoholismo, una drogadicción, etc).

Las distintas teorías psicológicas han dado su explicación: la teoría cognitiva lo sitúa en una rigidez mental; el psicoanálisis lo explica por el desequilibrio entre el eros y el thanatos y como una patología del narcisismo, y la logoterapia pone el acento en la ausencia de sentido. En logoterapia llamamos frustración existencial, es decir, un sentimiento de falta de sentido de la propia existencia.— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, doctorando en Bioética