Un foro de diez años

Promueven gusto por el trabajo cinematográfico

Difundir y promover cine de calidad, tanto de décadas pasadas como contemporáneo, es uno de los fines del Cine Foro del CICY, un espacio que cumplió ayer sus primeros 10 años de actividad, y con el que se forma público que aprecie el trabajo cinematográfico más allá de lo comercial, a la vez que se enriquecen con el diálogo que tiene lugar después de cada proyección.

Debido a la pandemia no se pudo celebrar el 10 aniversario del Cine Foro con una proyección, pero sus promotores, Mario Helguera Bolio y Leonardo Gus Peltinovich, están listos para retomar el proyecto una vez que las autoridades del Estado y del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) lo consideren pertinente.

Por lo pronto, comparten un recuento de lo que se ha hecho en este foro, y los ciclos de cine que han presentado con buena respuesta por parte de la audiencia.

Gus Peltinovich cuenta que de 1985 a 1990 se hacían funciones semanales de cine en el CICY, pero solo se proyectaban las películas y los medios de proyección no tenían el nivel de calidad que tienen ahora.

El 12 de junio de 2010 se creó el Cine Foro como tal en una mancuerna entre Gus y Helguera Bolio, que incluye un diálogo con los asistentes al finalizar las proyecciones.

Helguera puntualiza que la programación es de una película por mes, y se proyecta en el auditorio del CICY a las 4 de la tarde, un horario que busca acercar este espacio a los trabajadores del centro de investigación, quienes al salir de sus labores pueden quedarse a disfrutar de la película.

El proyecto está abierto a todo público y es gratuito, de manera que se reciben personas de todas las edades, y hay profesores que incluso llevan a sus alumnos a ver alguno de los filmes que presentan, como “Las elegidas”, una cinta que trata el tema de la manipulación de adolescentes por parte de un atractivo joven que las enamora con el fin de pedirles que se prostituyan para ayudarle a conseguir dinero porque está en problemas.

Detalla que en el Cine Foro no descuidan los clásicos del cine que muchas personas no han visto, por lo que hay ciclos en los que han presentado películas de Polanski, Buñuel, Hitchcock y Berman, entre otros, pero también hay cabida para el cine contemporáneo mexicano, que muestra las producciones que no llegan a las salas de cine comerciales.

Han proyectado “La región salvaje”, “600 millas”, “Los insólitos peces gato” y “Las elegidas”, entre otras.

También algunos clásicos del cine mexicano como: “El castillo de la pureza”, “El callejón de los milagros” y “Párpados azules”.

En 2019 realizaron un ciclo anual dedicado a la mujer en el cine, no solo de películas de mujeres directoras, sino en el que personaje principal fuera una mujer y el tema tratara sobre asuntos relativos a lo femenino.

Se ha dado cabida a la producción local con trabajos de Mario Galván, Andrea y Ernesto Arteaga, Isaac Zambra y Enrique Aguilar, entre otros.

Leonardo Gus Peltinovich ,resalta que desde el inicio del Cine Foro la línea fue presentar películas de calidad, que traten una problemática que sea importante e interesante desde el punto de vista cultural, político, histórico o incluso científico incluso.

El intercambio de impresiones con el público al terminar la película es parte importante de la actividad, de ahí que manejen el lema Cine Foro CICY “Mucho más que cine”.

Explica que la intención es que la audiencia no se limite a presenciar la película, sino que comparta con los demás lo que queda en su cabeza después de la proyección, como una manera de enriquecer la experiencia de ver cine, de intercambiar ideas, con el supuesto de que al final de la experiencia salgan distintos de como entraron.

Para conocer más sobre este programa puede acceder a la cuenta en Facebook Cine Foro CICY.— IRIS CEBALLOS ALVARADO