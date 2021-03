Un local de Mérida con historia

En la calle 62 está aún lo que fue la Fotografía Guerra

Hoy, en la cápsula “Miradas en el tiempo de ProHispen”, Margarita Díaz Rubio habla de la Fotografía Guerra.

“Como en anteriores cápsulas, me he abocado a hablar de las placas que siempre ponemos en Pro Historia Peninsular. Actualmente hemos develado 51. Me remitiré a la sexta placa que develamos el 29 de noviembre de 1999, en uno de los lugares donde estuvo la Fotografía Guerra, fundada en 1877.

“¿Qué estudio fotográfico ha sido el más prolífico de Mérida? ¿Qué archivo se conserva en buen estado gracias a que está resguardado en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán? Pues les voy a decir que el más longevo y al que debemos mucho de nuestra historia gráfica es la Fotografía Guerra, consideramos que constituye el acervo fotográfico más importante de la región peninsular.

“La Fotografía Guerra estuvo en varios establecimientos y éste —después de investigar— resultó que pertenecía a los hermanos Rosel, de la joyería Eduardo Rosel. Les voy a leer este párrafo: ‘Acudí con cierto temor a uno de los establecimientos en los que se ha convertido la planta baja de la casona ubicada en la calle 62 número 509 x 65 y 63, que ahora ocupa la antigua Joyería y Relojería Eduardo Rosel R. Los herederos de don Eduardo nos atendieron de manera cordial. Nos conocíamos de tiempo atrás. Esta visita no era para comprar alguna alhaja, les expliqué, sino parte de nuestro programa de placas y habíamos tomado la decisión de poner una de ellas en su propiedad. Accedieron de inmediato’, no pusieron un pero. El siguiente paso era encontrar a las hijas y a los descendientes de la familia Guerra. Pregunté y me informaron que la descendiente más directa, la Sra. Carolina López de Nava Guerra de Medina, vivía en Ciudad de México. Era la época de ‘la temporada’, como le llamamos a las vacaciones en la playa durante los meses de julio y agosto. Para suerte mía, me enteré por una sobrina que ella se encontraba veraneando en las playas de Chicxulub, un bello puerto de Progreso. Me explicaron cómo era la casa localizada frente al mar. A los dos días subí a una lanchita y me dirigí al lugar para visitarla de manera informal, y para hacerle llegar la petición de ProHispen. Vi, frente al predio, a un grupo de personas y les pregunté si sabían dónde vivía una señora llamada Carolina […] las vi bañándose en el mar […] Una de esas personas me dijo: ‘Soy yo’. Entonces Bajé de la lancha, para sorpresa de todos ellos; me presenté y les comuniqué el objeto de mi visita, todo eso dentro del mar. Fue una invitación nada común, pero algo divertida. Pusimos fecha en medio de las hermosas aguas que ese día lucían calmadas y transparentes. Ella, Carolina, develaría la placa”.

“Posteriormente la familia Rosel nos ofreció un brindis con una esplendidez increíble, ellos pues en aquella época, en 1999, vivían en la parte de arriba de donde estaba su establecimiento”.

Cápsulas Prohispen

El Patronato Pro Historia Peninsular presenta contenido de diversa temática local.

Para ver las cápsulas:

Para ver esta y otras cápsulas entre a la página http://prohispen.com/bl og/ y www.facebook.com/CentroC ulturalProHispen.

Libro

Las vicisitudes de la develación de esta y otras placas pueden leerse en: “… y vivieron en Mérida”, editado por Área Maya.