“Un país progresista debe apoyar a la cultura”: Juan Villoro

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).-La política de austeridad en materia cultural de la actual administración, dice Juan Villoro, ha generado una “gran incertidumbre y es una gran incógnita” porque aún no está claro si será permanente.

Requieren apoyos

Ante ello, agrega, es necesario recordar que la ciencia, la educación y la cultura requieren de apoyos.

“Un país progresista que quiere cambiar necesita apoyar estos sectores, pero si no hay el suficiente apoyo, en el sector en el que yo estoy buscaremos seguir adelante”.

Hace un mes, El Colegio Nacional dio a conocer un recorte de 60% a sus recursos, que incluye una reducción en los estipendios de sus miembros.

“Nos estamos manteniendo en pie de lucha a pesar de los recortes. Hace unos días me tocó participar en una actividad que hicimos por los 100 años de Amado Nervo, hubo dos sesiones, en la primera se habló sobre su literatura, al día siguiente se presentó un concierto conferencia. No teníamos dinero para publicidad, no había llegado el recurso para pautar difusión, acudimos a los viejos métodos de hablarle a los conocidos, invitar a la gente a través de nuestras redes sociales y se llenó el auditorio, tenemos que convertirnos en activistas, participar más”, indicó en entrevista.

Agregó que la revisión interna del presupuesto de la institución surgió a partir de una autocrítica y de una necesidad de adaptarse al país en el que “no puede haber circunstancias hegemónicas apartadas del resto de la comunidad”.

“Cuarteto mexicano”

Villoro comparte que impartirá el ciclo de conferencias “Cuarteto mexicano”, en el que abordará a cuatro autores desde un punto de vista teatral: José Emilio Pacheco, Elena Garro, Fernando del Paso y Juan José Arreola.

“Es un ciclo sobre cuatro autores fundamentales de México en torno a una dimensión dramática —en el sentido de dramaturgia— de la literatura.

La primera será sobre José Emilio Pacheco como intérprete de Ramón López Velarde; luego será sobre Garro y cómo vinculó la ficción con la realidad; después, Del Paso, de quien retomaremos un episodio de Palinuro de México, construido como una obra de teatro. Finalmente, Arreola, extraordinario narrador escrito y oral”, explicó.

Las conferencias se llevarán a cabo el 11, 18 y 25 de junio, y el 2 de julio, a las 19:00 horas en El Colegio Nacional, ubicado en Donceles 104.