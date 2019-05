Un paso más hacia el bienestar

Los colaboradores de Megamedia finalizan un taller

Con el objetivo de procurar la salud integral de los colaboradores, Grupo Megamedia promovió con apoyo de la Universidad Modelo el programa “Empresa saludable”, por medio del cual los participantes recibieron orientación y capacitación para llevar un estilo de vida saludable en lo físico, nutricional y mental.

El programa creado por la Universidad Modelo tuvo una duración de 15 horas divididas en cuatro sesiones, en las que se abarcaron las áreas de cultura física y entrenamiento deportivo, nutrición y psicología.

Ayer concluyó el ciclo para los 10 trabajadores que se inscribieron al programa, quienes recibieron reconocimientos por su participación, en una ceremonia en la que se contó con la presencia de la doctora Laura Velarde Martínez, coordinadora del taller por parte de Grupo Megamedia; Rebeca Espitia Villanueva, nutrióloga responsable del área de nutrición de la Unidad de Servicios Comunitarios de la Universidad Modelo; y Ricardo Juaristi González de Cosío, director de Capital Humano de Megamedia.

La nutrióloga Rebeca Espitia agradeció la participación de todos y los exhortó a seguir las estrategias que se les enseñaron para llevar una vida más saludable.

Manifestó que no importa si no hacen todos los cambios a la vez, “con que hagan un cambio es ya un pequeño logro para seguir avanzando”, por lo que no deben desanimarse al pensar “no puedo hacer todo, mejor no haga nada”, pues un solo cambio puede hacer una diferencia en sus vidas.

La doctora Laura Velarde, también felicitó a los que concluyeron el programa y los instó a hacer los cambios positivos en su vida aunque sea poco a poco, pues se sentirán bien y con energía sin necesidad de consumir productos con muchos azúcares.

“Empresa saludable” es un programa de la Universidad Modelo que se realiza por medio de la Escuela de Salud, y son los alumnos de las licenciaturas de Psicología, Nutrición y Cultura Física y Entrenamiento Deportivo quienes acuden a las empresas a brindar la asesoría a los trabajadores.

Como parte de esta labor, se enseñó a los participantes la postura correcta para cargar algo pesado, hasta cuánto pueden cargar sin lesionarse; cómo hacer sentadillas y abdominales de manera correcta para no lastimarse la espalda y se les mostraron ejercicios que pueden hacer en breves intervalos cuando se está mucho tiempo sentado en la oficina.

En la parte nutricional, se les midió, pesó y sacó el IMC, aprendieron sobre el plato del buen comer y la jarra del buen beber, y además aprendieron a leer las etiquetas de los envases para conocer con exactitud la cantidad de grasa, sal y azúcares de cada producto.

Aspectos como la autoestima, comunicación asertiva y manejo del estrés fueron parte de lo que se incluyó en el área de psicología.

Luego de la breve ceremonia se realizó un convivio con todos los participantes.— Iris Ceballos Alvarado

Felicitación

En la clausura del programa “Empresa saludable”, Ricardo Juaristi González de Cosío, director de Capital Humano, felicitó a quienes concluyeron el programa y los invitó a hacer realidad los cambios que para el beneficio personal de cada uno se les propusieron como parte del taller, sin olvidar que los cambios cuestan, pero es posible dejar los malos hábitos y sustituirlos por buenos.