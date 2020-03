Un pequeño espacio en el paraíso es yucateco

José Luis Loria y su ascenso en el ambiente europeo

José Luis Loria Méndez es un artista yucateco con el cual me une una larga amistad. En el marco de la misma surgió el interés de presentar sus obras en Viena. En primera instancia con el apoyo de la Embajada de México en Austria. Posteriormente, se manifestó la inquietud de incluirle en la exposición grupal “StreetArt/Kunst am Zaun”, en la cual, como organizadora, tengo la oportunidad de promover el arte en sus diferentes formas: baile, canto, pintura, escultura, etc., indica Sonia Siblik, su promotora en Europa.

Durante la primera estancia del pintor por estas tierras establecimos contacto con Leo Doppler, presidente de la Asociación Börseviertel, quien encantado con la obra del artista le invitara a exponer en el Restaurante Hansen en la Casa de Bolsa. Para dicha exposición, el 4 de septiembre del 2019, creó Loria Méndez una hermosa colección de “Cannas indicas”, que aperturaron el evento “StreetArt/Kunst am Zaun” de la Asociación Börseviertel, el 14 de septiembre del mismo año y en el cual participó también con una hermosa colección de diez mariposas. Fue ahí cuando el simpático artista tuvo la oportunidad de conocer a la coleccionista de arte y mecenas musical Monika Praxmarer, quien quedara prendada de la exquisitez, el colorido y el amor por los detalles que el pintor plasmara en sus obras. El resultado de este primer contacto fue la comisión de una obra. Su deseo: ¡El paraíso! Un pequeño espacio del paraíso. Más información sobre José Luis en: https://joseluisloriamendez.jimdofree.com

