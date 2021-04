Un perrito enseña el feminismo

MÉXICO (EFE).— Laura Juliana Ramírez adoptó a un perro blanco y negro y decidió emprender con él un proyecto de ilustración al comprobar que el animal despertaba el niño interior de muchos. Ahora, Perrito Feminista es un referente con el que muchas jóvenes y adultas aprenden sobre empoderamiento de la mujer.



“Siempre me han gustado los perros y adopté una mascota. Siento que un perro te regresa a la niñez, te regresa a cuidar de algo, de un ser con el que aprender. Tampoco creo que el perro como tal tenga un sexo, no es hombre, no es mujer: es perro y ya”, indicó Laura Juliana.



La ilustradora es esencialmente documentalista (guionista, cámara, editora) y siempre disfrutó desarrollando ideas a partir de narrativas feministas y estaba buscando explorar el modo de acercarlas a otros sectores de la población.

“Buscaba crear un contenido que se acercara a otras audiencias, que fuera mucho más manejable. Inevitablemente el feminismo son ideas radicales y a veces la gente no las toma de la manera que pretendemos o no llega a las mujeres que nos gustaría que llegara porque las que realmente consumimos contenido feminista somos las que estamos ahí”, explicó.



Fue así como llegó su compañero animal, en el cual se proyecta y se permite relacionar con la infancia y la inocencia que para ella representan los caninos.



Un perro dibujado con líneas simples sosteniendo un cartel que dice: “Por las que estuvieron, están y vienen, lucharemos juntas no solo hoy, ¡siempre!”, o el mismo animal sosteniendo la frase: “Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado. ¡Se va a caer, se va a caer!” están conquistando a muchas mexicanas que se suman al creciente movimiento feminista.

Tiene seguidoras de todas las edades

En México es asesinada una decena de mujeres al día, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, y aunque cada vez son más las que salen a la calle a expresar su rabia la violencia machista no deja de crecer.

La ilustradora y documentalista Laura Juliana Ramírez vio en los dibujos de Perrito Feminista una alternativa a exponerse a sí misma, algo que puede traer muchas inseguridades e incluso odio irracional y violencia digital.

“Decidí no dibujarme a mí misma porque tenía miedo. No es fácil exponerte y me gustaba la corporalidad del perro”, expresó.

Tras la primeras ilustraciones el proyecto fue creciendo, llegaron los seguidores y sobre todo seguidoras de todas edades a su perfil, que se reconocieron en muchos de los dibujos y frases, a la vez que pudieron aprender de feminismo desde una expresión artística.

“Lo bueno es que hay muchas chicas de 14 o 15 años que me dicen que admiran lo que hago y que les ha servido para aprender cosas”, contó Laura Juliana.

A pesar de que en su mayoría los comentarios que la joven recibe son positivos, por supuesto que también debe leer críticas negativas de hombres y “trolls”, que la han insultado con palabras “horribles”.

Sin embargo, la artista intenta no detenerse en esas agresiones porque considera que la violencia es un símbolo patriarcal al que no quiere contribuir. Además, también aplica la filosofía de que “nuestra venganza es ser felices”, que trabajó en un proyecto anterior con un colectivo de mujeres.

“El objetivo no es una felicidad sin sentido, pero sí creo que es importante que nosotras seamos felices hasta en nuestra lucha y nuestros espacios, porque lo que buscan es amedrentarnos. La violencia feminicida en México es una respuesta profunda de ese odio hacia nosotras”, sentenció.

Imparte taller

Su proyecto la ha animado a mejorar en sus ilustraciones, en técnica y hasta en disciplina con el dibujo, algo que intentó transmitir a sus alumnas en el taller “Narrativa gráfica feminista”, que impartió en el Centro Cultural de España en México en el segundo encuentro feminista de comunicación, del 24 al 27 de marzo y que estará disponible en YouTube.

Además de seguir creciendo con Perrito Feminista, Laura Juliana continúa desarrollando otros proyectos de feminismo, entre los que se encuentra un guión sobre cómo el amor romántico afecta a las mujeres de su vida y una investigación sobre los archivos visuales que las mujeres usan en la plataforma TikTok.— EFE