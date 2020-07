Un saludo al Presidente

Hace 50 años, 38 estudiantes de primaria de Yucatán fueron premiados por su desempeño académico con una excursión a la capital del país, en la que conocieron a Gustavo Díaz Ordaz

Las experiencias de aquel verano de 1970 las retiene con energía la memoria. Es curioso, pero lo que debía ser el hecho más notable de todos, el saludo al Presidente de México, va rezagado en el pelotón de emociones al que lidera el tiempo transcurrido en Chapultepec, donde un día, por unas cuantas horas, cientos de estudiantes de toda la República tuvieron acceso exclusivo a atracciones y servicios.

El 11 de julio de hace medio siglo, 38 alumnos de sexto grado de diferentes primarias de Yucatán, en ese entonces divididas en los sistemas federal y estatal, salieron en autobús de Mérida a Ciudad de México en el viaje que al año se ofrecía de estímulo a quienes obtenían las puntuaciones más altas en el examen sobre varios saberes que se aplicaba por zonas al final del curso. Era el antecedente de la Olimpiada del Conocimiento.

A tres de ellos la visita les confirmó que trabajar con esmero rinde frutos, algo que continuaron haciendo en los siguientes niveles educativos, y uno además acredita a la preparación al examen una formación sólida que lo acompaña hasta hoy.

Ese domingo de julio de 1970, Gladys Leticia Gahona Cámara, Luis Alfonso Rodríguez Carvajal y Manuel Jesús Pacheco Avilés abordaron con otros 35 niños y los profesores Yolanda Castillo Duarte, Víctor Manuel Garduño Díaz, Gaspar Alcocer González y Edith Cervera el autobús en el que hicieron el trayecto hasta la metrópoli.

“Fue toda una aventura para los niños. Imagínate a 38 chamacos.., pobres maestros”, ríe con el recuerdo el doctor en Ciencias Rodríguez Carvajal, quien a lo largo de su trayectoria profesional ha sido director y profesor de la Facultad de Matemáticas de la Uady y director general de Educación Superior de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies).

Para él, al igual que para Gladys Gahona y Manuel Pacheco, era su primer viaje a la capital del país. Y la experiencia fue “fascinante, porque el itinerario estaba muy bien planeado, se visitaban muchos museos” y sitios emblemáticos de la ciudad, como el Hemiciclo a Juárez, el Monumento a la Revolución, la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, el Palacio Nacional, el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe y la UNAM.

Para Pacheco Avilés, médico cirujano con práctica privada en Progreso, fue “un viaje inolvidable” del que “todavía recuerdo todo”.

“Como el contingente viajaba (por entidades en orden) de la A a la Z, Yucatán era el penúltimo estado en llegar a todos los eventos”, evoca.

De los lugares recorridos, su preferido fue Chapultepec. “Nos ‘soltaron’ y nos dijeron: tienen derecho, durante tres horas, a subirse a todos los aparatos que quieran, menos uno: la montaña rusa. Me junté con otro compañero y nos pusimos en fila para subirnos a la mayor cantidad de aparatitos, que no conocíamos porque a Progreso no llegaban los aviones, las tazas locas...”.

“Llegas y ves una explanada con una cantidad inmensa de juegos mecánicos... Yo estaba emocionado...”.

Gladys Gahona coincide en que fue muy divertida la visita a Chapultepec, que cerraron al público para que solo los estudiantes hicieran uso de las instalaciones.

“Todos los juegos fueron gratis, la comida gratis. Nos trataron muy bien, fue una experiencia inolvidable. La foto con el Presidente fue equis para mí...”, confiesa con humor la ingeniera química industrial con especialidad en Producción, especialista en Gestión de Tecnología y diplomada en Educación en Línea.

El Presidente. Años después sabrían con amplitud quién fue Gustavo Díaz Ordaz.

Según lo retiene la memoria de los tres entonces niños, el encuentro tuvo lugar en Los Pinos y ese día los despertaron muy temprano para llegar por la mañana a la residencia oficial. Al grupo de Yucatán, sin embargo, el momento de reunirse con el Presidente le llegó horas después... y duró solo un instante.

“Fue muy lenta la espera”, dice Gladys Gahona, directora de Aprendizaje Flexible, que brinda asesorías académicas y consultoría en matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología. “Era muy bonito porque estaba lleno de árboles, no era molesto ni hacía calor”.

“Pasamos todo un día en Los Pinos para que estuviéramos dos minutos con el Presidente”, señala Rodríguez Carvajal. “Iba pasando estado por estado. Él (Díaz Ordaz) le daba la mano a cada uno de los niños y luego posaba con cada estado”.

“Nos tomaron unas tres o cuatro fotos: donde estaba él con su secretario de Educación (el escritor Agustín Yáñez), luego solo él, luego solo el secretario de Educación. Y ya. Pasaba eso y nos íbamos a los camiones”.

Muchas puertas

Cuando entró a Los Pinos, Pacheco Avilés lo percibió como un sitio “que tenía muchas puertas, muchos cuartos, muchas puertas, muchos cuartos... era infinito”.

“Finalmente llegamos adonde estaba él”, continúa, “ya teníamos una posición preparada para la fotografía porque nos entrenaron en eso. Estaba tan preocupado por mirarlo que en la mayoría de mis fotos salí mal: mirando al Presidente”.

A Gladys Gahona la colocaron justo al lado de Díaz Ordaz, quien, según afirma divertida, “estaba con una cara de ‘ya quiero que se acabe esto’”.

Al partir de Yucatán, a la alumna de la “Juan Crisóstomo Cano y Cano” le correspondió agradecer el viaje al director general de Gobernación estatal, Renán Solís Avilés. “En el camino (a Ciudad de México) me pidieron que diera una especie de agradecimiento al entonces regente de la ciudad (Alfonso Corona del Rosal), que iba a estar con el Presidente. Era un escrito que hicieron los maestros. Al final ni tiempo hubo, yo estaba esperando a ver a qué hora me iban a dar el micrófono y ya no me tocó hablar...”.

Las anécdotas se acumularon en la semana de permanencia en la metrópoli. En la memoria de Rodríguez Carvajal persiste el contraste “chistoso” que hacían los estudiantes de Yucatán y Chihuahua en el internado que los albergó con las delegaciones de otras cuantas entidades. “Ya te imaginas: los yucatecos chaparritos y los de Chihuahua altísimos...”.

En el internado, cuyos ocupantes habituales estaban ausentes por vacaciones, a niños y niñas se les acomodó en secciones diferentes. “El primer día fue nostálgico”, admite Pacheco Avilés, “más porque nunca había estado en una escuela así: galerones a izquierda y derecha, camas por todos lados; se sentía bastante extraño. Siempre había vivido en mi casa y dormido en hamaca, llegué allá y dije: ‘Bueno, esto no es como yo lo hago, no hay hamacas por aquí’. Se reían de nosotros los demás”.

Gladys Gahona tiene presente la despedida en Mérida de las familias. “Imagínate la cantidad de recomendaciones de los papás... yo todavía recuerdo la cara de mi mamá y de todos los papás cuando nos llevaron al lugar de donde partimos. Los papás persignándonos, con cuatrocientas mil recomendaciones para los maestros”.

Ambiente

Ella hizo el viaje “relativamente sola”, porque Yolanda Castillo, uno de los profesores acompañantes, era directora de su escuela. “En la ‘Cano’ había un ambiente más allá de escuela. La colonia Alemán (donde se ubica el plantel) tiene un sabor muy especial porque, por lo menos en mi época, todo el mundo se conocía y muchas de las maestras eran también de la colonia”.

“Los maestros en ese tiempo tenían una vocación enorme, eran el equivalente a otra familia en cuanto a que se alegraban mucho por los éxitos que lograbas”.

Así ocurrió el día en que presentó el examen de conocimientos en que se eligió al estudiante triunfador de su zona federal. “Fue en la mañana y me acompañó la que fue mi maestra de primer año. Ya estaba en casa almorzando cuando llegó la maestra Amparito con una cara de emoción para decir que había ganado”.

La visita a Ciudad de México fue el último de los estímulos que Gladys Gahona recibió por su desempeño académico en primaria, en la que sumó reconocimientos desde el primer grado. “Recuerdo mucho la primaria por el amor que nos daban los maestros y porque había mucho estímulo para los chicos que lográbamos destacar”.

Pacheco Avilés reconoce que él se interesó en obtener buenas calificaciones a fin de ser el elegido del salón para participar en el certamen de conocimientos de su zona estatal. Para el examen su maestra le impartió clases individuales vespertinas.

El resultado le hizo darse cuenta de “que podía obtener un beneficio estudiando” y así procuró que fuera hasta el nivel universitario.

También Rodríguez Carvajal recibió preparación individual para el examen de su zona estatal. Su escuela, la “Delio Moreno Cantón” de Valladolid, “era la que casi siempre ganaba”.

Para elegir al representante de su primaria “primero había un concurso dentro de cada salón, luego entre los dos salones (del mismo grado) y el niño que quedaba como ganador concursaba con los de otras escuelas”.

“Creo que fui muy afortunado de que los profesores me eligieran”, reflexiona. “Me eligieron desde que comenzó el año escolar y todos los días a las 5 de la tarde iba a casa de mi maestra a recibir clases particulares y prepararme para el concurso que iba a ser en junio”.

Reconoce en esa experiencia un impacto en su vida académica y profesional. “Los concursos incluían preguntas de matemáticas y yo estudié (la licenciatura en) matemáticas. En español, mi ortografía todavía es buena, el único problema es que la gente que trabaja conmigo siempre se queja de que les critico su ortografía (ríe)”.

“Me dio una preparación valiosísima, fue como si hubiera ido a una escuela particular de un solo niño”, indica. “Influyó en la calidad académica y en la seguridad que te da ganar: de que sí se pueden hacer las cosas”.— Valentina Boeta Madera

Escuelas federales

Participaron en el viaje Victoria Eugenia Ricalde Ordaz, de la “Avelino Montes Linaje” (Mérida); Aurora Socorro Muñoz Valdés, “Mártires de Chicago”, Progreso; Gladys Leticia Gahona Cámara, “Juan Crisóstomo Cano y Cano” (Mérida); Elsa Verónica Casanova Espadas, “Ignacio Allende” (Cacalchén); Brillante Abraham Elías, “Felipe Carrillo Puerto” (Halachó); María Lucrecia González Espadas, “Aquiles Serdán” (Sacalum); Estanislao Paz Tamayo, “Manuel Alonzo” (Tekax); José Marcelino Kantún Pech, “Edesio Carrillo” (Motul); Humberto Bacab May, “Felipe Carrillo Puerto” (Tixcacal); Juan Andrade Santoyo, “Artemio Alpizar Ruz” (Valladolid); Juan Antonio Pech Cen, “Artemio Alpizar Ruz” (Mulsay); José Bartolomé Chuc Torres, “José C. Peniche” (Hacienda Ticopó); Nicolás Osalde Ucán, “Miguel Hidalgo” (Pisté); Francisco Alberto Flota Castillo, “Inocencio Ruiz” (Peto); Gínder Peraza Kumán, “Domingo Peraza” (Dzilam González); Lucía Margarita Villanueva Zapata, “Antonio Mediz Bolio” (Valladolid); Jayne Kuk Puc, “José N. Álvarez” (Homún); Roger Armando Basto Santana, “Luis G. Monzón” (Mérida); Gloria del Rocío Vázquez Hernández, “Rodolfo Menéndez de la Peña” (Mérida), y Alba María Barahona Solís, “Instituto México” (Tizimín).

Escuelas estatales

Luis Carlos Pérez Conrado, “Distrito Federal” (Mérida); María Felina Salazar Campos, “Vicente María Velázquez” (Mérida); Gloria Lízbet Couoh, “Bernabé Argáez Milanés” (Chuburná de Hidalgo); Manuel Jesús Pacheco Avilés, “Ismael García” (Progreso); María Yolanda Cauich Caamal, “Serapio Rendón” (Hunucmá); Francisco Rodríguez Ku, “Doctora Montessori” (Maxcanú); Pedro Chablé Ciau, “Roque Jacinto Ramos” (Motul); Jorge Armando Sierra Moreno, “Aquiles Serdán” (Izamal); José Sobrino Alcocer, “20 de Noviembre” (Dzidzantún); Silvio Agustín Rivas Santana, “Rodolfo Menéndez de la Peña” (Conkal); Amado Pascual Cano Celis, “Salvador Alvarado” (Seyé); Luis Felipe Sosa Montalvo, “Felipe Carrillo Puerto” (Huhí); Ana Luisa Cervera Coello, “Joaquín Barrera González” (Ticul); Wilhem Cerón Grajales, “Fabián Sansores” (Tekax); Ildefonso Chan Sánchez, “Miguel Hidalgo” (Peto); Edit Virginia Pech, “Otilia López” (Tizimín); Antonio Canul Llanes, “Gertrudis Maldonado” (Tunkás), y Luis Alfonso Rodríguez Carvajal, “Delio Moreno Cantón” (Valladolid).

“Los maestros en ese tiempo tenían una vocación enorme, eran el equivalente a otra familia en cuanto a que se alegraban mucho por los éxitos que lograbas”