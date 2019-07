Un viaje nunca imaginado

La banda graba dos producciones y estrena un vídeo

Apenas con un año juntos, los integrantes de la banda yucateca de “softrock” Lunaris todavía no asimilan del todo lo que viven actualmente, con su tercer sencillo en las plataformas musicales, un concurso ganado y dos producciones musicales grabándose al mismo tiempo.

El fin de semana pasado la banda subió a su canal de YouTube su tercer sencillo, “Contando planetas”, que se une a los dos anteriores (“Monocromanticismo” y “Buenos Aires”) que serán incluidos en su primera producción musical que vería la luz el próximo año.

“El disco tendrá trece canciones, incluyendo las tres que ya suenan en las plataformas, redes sociales y nuestro canal de YouTube”, explica Aldair Maldonado, voz y guitarra de la banda integrada por jóvenes de 21 a 25 años de edad.

Sin embargo, aunque su primer disco se presentará hasta el próximo año, los temas que se incluyen ya pueden escucharse en sus presentaciones en vivo.

“Aún no sabemos si maquilaremos en formato CD, es una posibilidad que estamos estudiando, por los costos”, detalla Aldair, quien además es el responsable de las letras de los temas de la banda.

Haber sido ganadores del Concurso 4K les dio la posibilidad de grabar un vídeo bajo la producción y supervisión de Humberto Rodríguez y White City Studios, de Maurio Albertos, además de grabar un EP, que estará integrado por temas distintos al de su CD.

“Jamás nos imaginamos que ganaríamos, y eso nos tiene muy contentos porque es una oportunidad de recibir apoyo de personas con talento para difundir mejor nuestro proyecto musical”, comenta en entrevista en una visita al Diario.

Todos lo dicen, el inicio no es fácil y Lunaris no es la excepción. En sus presentaciones en vivo si había otras bandas presentes sentían que no encajaban: “o nos decían que eramos muy rockeros para un evento pop, o muy suaves para un encuentro de rock… de ahí que se nos etiquetara como una banda de ‘softrock’, lo que ha afianzado nuestro estilo y género”, detalla el joven músico.

Escuchar sus temas en las plataformas musicales te lleva por melodías suaves, letras que lo mismo te hacen pensar que sentirte identificado con su mensaje.

La influencia musical de otra banda de la escena musical como Los Lásgori llega a nuestros oídos, algo que no niega el mismo Aldair. “Es la única banda local que podría decir que nos ha marcado”.

Sin embargo, a la hora de verlos actuar en el escenario muestran su estilo propio, uno en el que también hay tintes de rock and roll, música asiática, española y de Love of Lesbian, Siddhartha, Izal, DLD y Porter.

“Todo eso nos lleva a hacer lo nuestro”.

A pesar de que solo han realizado presentaciones en vivo en Mérida, la respuesta de sus seguidores ha sido positiva, logrando incluso llenar espacios como el DeLorean Santuario Sonoro.

“Somos muy duros con nosotros mismos y antes de cada presentación pensamos que solo tendremos frente a nosotros a nuestros familiares y amigos escuchándonos, y nos sorprende ver que no es así, que hay personas que no conocíamos hasta ese momento y conoce nuestras canciones y les gusta nuestro estilo y espectáculo”, dice.

Considera que la aceptación del público de música emergente los sigue porque son una banda que se preocupa porque en cada presentación en vivo se escuche y vea un momento que no sea igual al anterior, aunque sean los mismos temas. “Siempre hay un arreglo nuevo en algunos de los temas, o el performance que nos acompaña en el escenario se siente de forma distinta, algo que buscamos transmitir al público”, confiesa Aldair, quien antes formó parte de una banda punk en la que no sentía ni se identificaba con las letras.

Respecto a la falta de espacios para tocar en vivo, comenta que todo depende de lo unidos que puedan ser los grupos de la escena musical local… “que puede ser o muy incluyente o muy excluyente, lo que hace difícil coordinarse y realizar eventos en los que podamos crecer todos, pues hay público para repartirse sin pelear”.

Entre sus planes inmediatos está la promoción del nuevo videoclip y presentarse en el puerto de Progreso al lado de las bandas Barzoo, Evverest, Roxanne, Marca Patito, Osos Cometa y Lúa, en Los 40 By The Ocean a partir de las 2 de la tarde.

“Cada vez que subimos a un escenario damos lo mejor y un plus… aunque eso signifique arriesgarse”, concluye Aldair.— Renata Marrufo Montañez

Integrantes

Lunaris está integrado por Eduardo Rosado (batería), Yeovany Cámara (teclados), José Carlos Ramírez (bajo), Daniel Pech (guitarra) y Aldair Maldonado (voz y guitarra).

¡Síguelos!

La banda está en las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como LunarisMx y en todas las plataformas musicales.

Próxima presentación

El sábado 3 de agosto a partir de las 2 de la tarde en Progreso al lado de otras bandas locales.