Un yucateco se juega la vida en las alturas

Jerónimo García es una estrella del Cirque du Soleil

MÉXICO (Notimex).—Tras hacer algunos comerciales y participar en obras de teatro, Jerónimo García Cabral descubrió que su pasión era la movilidad, la fortaleza física, por lo que abandonó los escenarios y estudió gimnasia.

El yucateco, sobrino de la actriz y productora Ofelia Medina, protagoniza dos números en JOYÀ, del Cirque du Soleil en la Riviera Maya, espectáculo que ya celebra mil 500 representaciones.

“Ya son 16 años (desde que debuté en ese espectáculo), físicamente siento que me quedan muchos más. Mi secreto es simple, descanso, me alimento bien, me divierto, socializo, con gente querida comparto y, lo más importante, me dedico a lo que me gusta, actividades que podría hacer hasta el último día de mi vida”.

Jerónimo, originario de Mérida, comparte escenario con su esposa Jessica en el acto de patinaje, en tanto que, en solitario, hace gala de su fuerza y destreza desde las alturas con los bungees.

Aunque desgarres, torceduras, tirones y contracciones son muy comunes, “en este ‘show’ no ha habido accidentes”, indica.

“Las lesiones han sido muy pocas aquí, hay un ambiente muy controlado, aunque nunca faltará el error humano, pero tenemos el equipo de fisio y cualquier cosita nos atienden. Somos la inversión del espectáculo y nos cuidan muy bien”, subrayó.

Para rendir lo que debe como artista circense y como padre de un pequeño de 16 meses, el mexicano trata de dormir entre siete y ocho horas “porque el desgaste físico es fuerte”.

“Me hidrato mucho en la mañana, medito, tomo un baño de agua fría y mis horas de entrenamiento varían”.

Para Jerónimo, formar parte del cartel circense es un regalazo (sic) y está agradecido con lo que la vida le ha dado; ya piensa en qué dar a cambio, y es por ello que trabaja en un programa de transformación para ayudar a la gente.

Nutrición, cambio de hábitos, fitness, relajación e hipnosis son la pasión de este artista yucateco.