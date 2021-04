Una Iglesia con brazos abiertos

Se opta por el respeto ante las nuevas ideologías

El arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, opinó que el creciente fenómeno del secularismo en el estado no depende únicamente de la Iglesia sino que otros factores entran en juego.

“Antes, la Iglesia era y tenía la última palabra en todo, ahora hay otras realidades sobre todo los medios de comunicación, el cine, la televisión y las redes sociales, que también aportan ideologías y otras formas de pensar distintas a la enseñanza de la Iglesia. Por eso (esta disminución de creyentes) no depende de la Iglesia sino de otros factores externos a ella”, reiteró.

Disminución

Como informamos, en un reportaje de Central 9, unidad de investigación periodística de Grupo Megamedia, según el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el porcentaje de católicos en Yucatán disminuyó 5.3% de 2010 a 2020. La Iglesia Católica perdió más de mil adeptos al mes durante este lapso aunque eso no favoreció directamente a otras religiones.

De acuerdo con el censo, los protestantes y evangélicos, por ejemplo, crecieron menos de 2% en la participación porcentual de la población total en diez años, aunque este crecimiento se extendió por todos los municipios.

El nuevo fenómeno en el estado es el aumento de los yucatecos sin religión. Este segmento creció 4.1% de 2010 a 2020. La mayoría de ellos se encuentra en Mérida —más de 100 mil personas— pero a diferencia del resto del país, en Yucatán el secularismo avanza también en el medio rural.

¿Cuáles son las razones por las que se hace presente el fenómeno del secularismo en el Estado?

Hay muchas circunstancias, no todo tiene que ser culpa de alguien o de algunos, pero ya sabemos que hay una fuerza muy grande de las ideologías apoyadas desde la ONU e impulsadas por los gobiernos. La gente sabe que seguir esas ideologías, como la de género y de los matrimonios igualitarios, no van de acuerdo con la fe católica, pero la gente entra en dilema y se va alejando de las cosas de la Iglesia y dice ‘ni modo, voy a ser alguien actualizado, alguien moderno, alguien que se abre a las nuevas realidades’, y adoptan otra manera de pensar y de sentir.

Entonces es bueno que nos demos cuenta de esta realidad porque podemos ver los templos llenos y los seguiremos viendo (así) con el favor de Dios, pero también vemos a mucha gente que está fuera de los templos sin intención de participar.

Se debe sobre todo esto a las ideologías patrocinadas por la ONU y por gente de mucho dinero que está detrás de ellas impulsándolas.

¿Qué se hace o qué se debe hacerse para revertirlo?, ¿Depende solo de la Iglesia?

No, definitivamente no depende solo de la Iglesia, hay causas internas y externas. La Iglesia tiene que hacer lo mejor, pero primero debemos reflexionar qué se entiende por Iglesia. Si por Iglesia se entiende los sacerdotes, los ministros; no, eso no es la Iglesia. La Iglesia somos todos los bautizados. A nosotros nos corresponde en todo caso tratar de explicar lo mejor posible las cosas, tratar de evangelizar y permanecer con los brazos abiertos para todo aquel o aquella que regrese arrepentido del mal camino y quiera volver a integrarse a la Iglesia.

A nosotros nos toca actuar bien, evangelizar bien y tener una actitud de respeto para con el mundo: aunque no compartamos esas ideas debemos respetarlas, tenemos que estar siempre abiertos a la misericordia porque no estamos para condenar a nadie, estamos para abrir los brazos a quienes quieran acercarse a Dios nuestro Señor aunque no compartamos sus ideologías, pues hay cosas que deben vigilarse no solamente desde la Iglesia sino también fuera de la Iglesia.

Hay otros espacios en la sociedad que defienden la vida aunque no sean cristianos o católicos. Hay grupos y personas que no están de acuerdo con los matrimonios igualitarios aunque no sean creyentes. Sobre todo el Gobierno debe saber que no le toca apadrinar un movimiento o una ideología, sino velar por el bien de todos los habitantes.

Hay mucha gente que de buena voluntad empata con las causas de la Iglesia y con las que podemos contar si actuamos de una manera fraternal.

¿Qué actitud puede tomar la Iglesia respecto a estos datos, sobre todo que el número de no creyentes ha aumentado?

Tener una actitud de respeto para los no creyentes, los que se quieran separar deben encontrarse en total libertad de hacerlo, debemos respetarlos, a nadie vamos a condenar y en el momento de que uno que diga ‘no creo’ y luego vuelve a creer será bienvenido, la Iglesia está para abrir los brazos, está para abrir las puertas, no para cerrarlas, está para respetar a todos, no para respetar solamente a algunos.

Es muy diferente que no compartamos ciertas ideologías y otra cosa muy distinta es que nosotros odiemos; nosotros no hacemos esto ni guardamos rencor ni resentimiento a nadie, todos son hijos de Dios y los respetamos, son seres humanos y creemos en su dignidad como personas aunque no compartamos sus maneras distintas de pensar.

Creemos que Dios y solo en Dios se puede encontrar lo que el hombre más necesita y lo que lo hace feliz; siempre estamos abiertos al diálogo, abiertos al respeto pero siempre defensores de la familia, siempre defensores de la vida, siempre defensores del derecho de los padres para que ellos sean los que eduquen a los hijos y no ninguna otra autoridad.

El censo del Inegi arrojó que el catolicismo sigue siendo la religión más importante en Yucatán con 1.724,057 seguidores, una cantidad equivalente al 74.2% de toda la población.— Claudia Sierra Medina

