Una Iglesia para los pobres

La justicia social, el tema de una charla magistral

“La vida cristiana no se puede vivir sin justicia social”, recordó ayer la doctora Olga Consuelo Vélez Caro, profesora titular e investigadora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en la segunda jornada del Simposio Teológico previo al VII Congreso Eucarístico Nacional, que se realiza hasta este viernes en el multigimnasio “Socorro Cerón” del Complejo Deportivo Kukulcán.

“Si a la Eucaristía no traemos la preocupación por la justicia social no es la Eucaristía de la primera comunidad cristiana, ni la de Jesús”, expuso Vélez Caro, doctora en Teología por la Pontifica Universidad Católica de Río de Janeiro.

“Por eso, el papa Francisco dijo, cuando inició su pontificado: ‘Quiero una Iglesia pobre y para los pobres’. Lo dice porque a nuestra Iglesia desgraciadamente a veces se le olvida que tiene que ser una comunidad de hermanos en la que no hay clases sociales, donde no haya injusticias, que no haya explotación, que no haya esta desigualdad tan marcada, que dé testimonio de una Iglesia sencilla y desprendida del consumismo, que se preocupa por los pobres, los preferidos de Dios, no porque sean buenos sino porque les faltan las condiciones para ser personas”.

La profesional tuvo a su cargo la conferencia “Opción preferencial por los pobres en un México marcado por la desigualdad social y su relación con la Eucaristía, sacramento de comunión para una Iglesia profética y misionera”, que se escuchó por la mañana.

Expuso el tema ante más de mil personas, entre obispos de diferentes diócesis, el arzobispo anfitrión, monseñor Gustavo Rodríguez Vega; Piero Marini, presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales; sacerdotes, religiosas y laicos procedentes de varias entidades.

Rostros de la pobreza

“Los migrantes son los rostros más fuertes de los pobres hoy”, declaró la doctora en Teología al enlistar a quienes viven en la pobreza.

Entre otros conceptos, cuestionó cómo era posible que se celebraran tantas Eucaristías y la brecha entre ricos y pobres no duela más.

“¿Cómo es posible que seamos cristianos y la injusticia social no nos mantenga con los oídos abiertos y la mente abierta para discernir cuáles son las políticas que más favorecen a los pobres?”.

“Es verdad que hay mucha corrupción, es verdad que la política es horrible en muchas cosas, pero es verdad que nosotros somos seres sociales y políticos”.

“Un cristiano, un laico, una religiosa, es ciudadano y es político y político quiere decir: usted tiene que estar discerniendo continuamente cómo hacer para que la vida cristiana, que es fraternidad, solidaridad, justicia, se traduzca en nuestras estructuras sociales”.

“Yo les pregunto: ¿ustedes tienen ese mismo respeto, sensibilidad de acogida de los pobres de nuestro mundo?”.

“Nos inclinamos y les decimos que sin ellos no somos Iglesia, sin justicia social nosotros no estamos predicando a Jesús”.

Sin fraternidad y solidaridad las personas no están reproduciendo la última cena en que Jesús se entregó a sí mismo.

“Se queda para siempre con nosotros, ¿cómo para qué? Para que vivamos ese amor sin límite ni medida”.

“Nosotros comulgamos para permanecer en el amor de Dios”, subrayó.

“La presencia real de Jesús en la Eucaristía es la misma que la presencia real de Jesús en el hermano. Entonces celebrar una Eucaristía independiente de ese amor comprometido con la suerte de los demás no es la Eucaristía de Jesús”.

“Eso es un rito y nosotros somos rituales. El rito forma parte de la persona humana”.

“¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Yo no quiero un culto vacío. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Eso es fuerte”, recordó.

“¿Será que Jesús nos lo dice a nosotros los que participamos en los congresos eucarísticos, porque mientras vivimos los congresos somos la genialidad en persona, todos amables, todos compañeros, todos besando y todo muy bien, y cuando se acaba el congreso volvemos a nuestros lugares y seguimos indiferentes a los problemas socioeconómicos, culturales, familiares de nuestros hermanos más pobres?”.

Al referirse al papel del cristiano ante la pobreza explicó que la misericordia es también ver qué políticas deben implementarse para que haya justicia social.

“El campo del compromiso del laico es donde usted trabaja, la profesión que usted hace vívala con los valores cristianos”.

Dijo que los valores cristianos se recuerdan en cada Eucaristía y el valor fundamental y primero es que todos somos hijos del mismo Dios. “Para Dios todos merecemos dignidad”.

La doctora Olga Consuelo reiteró que los pobres son centro del Evangelio y que la Eucaristía se recibe para convertirse en otro Cristo que pueda llevar el amor a los demás.

En la sección de preguntas y respuestas invitó a la comunidad a recibir una formación teológica y de fe y admitió que el asistencialismo es necesario, pero no es suficiente y por esa razón hay que pensar a qué candidatos políticos se apoya.

La investigadora colombiana tuvo también participación en el programa vespertino del simposio, con la conferencia “El protagonismo de la mujer en una Iglesia profética y misionera para el México de hoy”.

En entrevista con el Diario, la doctora Vélez consideró que es recomendable que los fieles cuenten con una formación teológica “porque si van a los Evangelios descubren que el centro de la vida cristiana es vivir, ayudar, compartir” y que todos tengan condiciones dignas.

Dijo que las liturgias deben expresar aquello que se quiere vivir y no caer en un rito vacío. También aconsejó informarse de los acontecimientos actuales, “porque un cristiano que no conoce la realidad no se da cuenta que es un desafío”.

“Conocer para poder actuar y saber qué es lo que pasa en tu realidad”, añadió al referirse a la opción de trabajo por los pobres.

Sobre la mujer

En relación con el protagonismo de la población femenina en una Iglesia profética, dijo “que la mujer es uno de esos rostros pobres porque hemos sido excluidas por ser mujeres, porque la sociedad patriarcal en la que hemos vivido nos ha tenido en segundo lugar y nosotras siempre hemos sido dependientes de un varón, hemos tenido menos oportunidades”.

“Estamos en otro momento histórico, la mujer está recuperando su dignidad, la Iglesia lo ha descubierto y lo está apoyando, pero tenemos que seguir luchando porque las cosas no cambian de un momento para otro”.

“Las mismas mujeres somos las que tenemos una mentalidad patriarcal, nos limitamos, no queremos participar, no queremos ser más activas y creo que es una responsabilidad seria”.

“Una cosa muy grave es la violencia contra la mujer por ser mujer, entonces hay que seguir luchando por erradicarlo”, puntualizó. “¿Cómo es posible que en la sociedad latinoamericana todavía a las mujeres se les mate por ser mujeres, que sean golpeadas en su familia, abusadas en la calle?”.

“Todo eso hay que cambiarlo. Uno puede ir a rezar y no estar preocupado por ese tema. Las mujeres somos las que más visitamos la iglesia”.— Claudia Sierra Medina

Otra conferencia

La jornada de actividades de ayer incluyó la conferencia “El reto de un cambio de paradigma del laicado mexicano en una Iglesia profética y misionera en el México del siglo XXI”, a cargo del presbítero doctor Marco Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México.

Congreso Eucarístico

El simposio llegará a su fin hoy. También este viernes, por la tarde, será inaugurado el VII Congreso Eucarístico Nacional. El programa de este encuentro comenzará a las 5 p.m. en el Polifórum Zamná.

Reflexión

Ayer, la exposición de la doctora Olga Consuelo Vélez Caro fue seguida con atención y puso a reflexionar a muchos sobre su actuar como cristianos y su papel ante los pobres.

Políticas

Al referirse al papel del cristiano ante la pobreza, la investigadora colombiana manifestó que la misericordia es también ver qué políticas hay que implementar para que se cuente con justicia social y ésa es una tarea de todos.