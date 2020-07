Una librería de EE.UU. supera la crisis sanitaria

NASHVILLE, Tennessee (AP).— La librería de Nashville que abrió y floreció mientras otras cerraban sus puertas está una vez más superando los pronósticos, en parte gracias a su famosa copropietaria, la novelista Ann Patchett.

En los últimos meses la autora ha aparecido frecuentemente en la cuenta de Instagram de Parnassus, a menudo con vestidos de gala o de cóctel (“la alternativa era quedarme en ropa de yoga el resto de mi vida”, dice) para ofrecer persuasivas recomendaciones de libros.

¿Cómo pueden resistirse los clientes estresados mientras ella lee un texto con un tono que describe como “una cruza entre un cachorrito y un baño en la tina”?

O ¿qué tal el libro que la religiosa Nina, amiga de Ann, asegura que es lo mejor que ha leído en años? “Probado por autores, aprobado por monjas”, dice la novelista a los usuarios.

Si los comentarios son buenos indicadores, los admiradores de la escritora lo están disfrutando mucho.

“Es tan reconfortante ver a Ann recomendar libros”, escribe uno. “Esto me hace feliz”, comenta otro. “Mi lista de libros pendientes está fuera de control y ustedes NO me están ayudando”, compartió uno más.

Ann cuenta con mucha elegancia cómo su más reciente novela, “The Dutch House”, perdió el Premio Pulitzer de Ficción 2020 ante “The Nickel Boys”. Con perlas y vestido de gala, la autora afirma que la novela de Colson Whitehead superó a la suya porque “es el mejor libro”.

“Es un tesoro nacional, como Colson”, indica.

Además de los comentarios sobre las obras, en muchos mensajes se pregunta de dónde saca Ann sus vestidos. Hasta ahora no ha respondido, pero revela el secreto en una entrevista. “Mi ropa es toda vieja”, admite.

Parnassus abrió sus puertas en 2011, poco después de que dos grandes librerías de Nashville —la independiente Davis-Kidd y una sucursal de la cadena Borders— cerraran una tras otra. Lo que les decían en ese entonces era que las librerías nunca volverían a ser rentables, incluso las obras en papel desaparecerían pronto para ser reemplazadas por Kindle.

La decisión de abrir en ese contexto puso a Parnassus en la portada de “The New York Times” y a Ann en el programa “Colbert Report”, en el que el conductor Stephen Colbert bromeó: “¡Oh librerías independientes! ¿Debería comprarme una de ésas en Amazon?”.

A pesar del pesimismo, el proyecto prosperó. Fue redituable incluso en su primer año, recuerda Karen Hayes, copropietaria de Parnassus que se encarga del aspecto comercial de la librería.

A los cinco años de estar funcionando Parnassus duplicó su tamaño a 464 metros cuadrados. Su éxito se debe a una combinación de factores que definitivamente incluyen la fama de Ann Patchett y una buena ubicación.

Además, Karen nunca se ha quedado sentada a esperar que la gente se acerque a comprar libros. Ha trabajado duro para atraer a los clientes con cuentos para niños, clubes de lectura, una librería móvil, lecturas por autores y suscripciones a primeras ediciones.

El año pasado los bibliófilos se angustiaron cuando escucharon que un local de Amazon Books abriría en el centro comercial ubicado frente a la calle de Parnassus, pero Karen asegura que el negocio no ha sido afectado. “Nuestro principal competidor ha sido siempre Amazon online”, explica.

Karen no da por hecho el éxito de Parnassus. Antes de abrir el negocio trabajó años en la industria editorial y vio cómo muchas librerías independientes afrontaban problemas para sobrevivir, así que desde el principio ha destinado dinero a un fondo para emergencias.

“Siempre fui precavida, siempre me aseguré de guardar dinero”, explica Karen. “Aunque nunca pensé que sería así de malo”.

Después de cerrar el local al público en marzo, Parnassus recibió un préstamo para pequeños negocios y todavía no toca su fondo de emergencia. Pero Karen desconoce cuándo podrá reabrir la tienda. De momento el piso de ventas es un centro de distribución, lleno de rollos de papel estraza y paquetes, así que no es práctico dejar entrar a la gente, incluso si lo pudieran hacer siguiendo las medidas de seguridad.

A Parnassus le ha ido muy bien entregando órdenes por correo y para recoger en el local, pero en épocas normales más del 20% de las ventas proviene de eventos. A pesar de esto, Karen indica que han podido mantener a todos los empleados recibiendo sus salarios íntegros y el seguro de salud.

Pero volvamos al tema de Ann Patchett y esos vestiditos. ¿No le parece raro que la gente comente sobre sus atuendos y no las recomendaciones de libros? “Éste es mi secreto mágico”, dice. “No estoy en ninguna red social, así que nunca leo ninguno de los comentarios”.

Sin cambios

Karen Hayes recuerda que cuando Amazon presentó hace unos años el servicio de envío de libros el mismo día de la orden las ventas navideñas de Parnassus por primera ocasión no aumentaron.

No es su seguidora

Karen asegura que ella nunca ha comprado en Amazon y dejó de ir al supermercado Whole Foods después de que fuera adquirido por el gigante en línea.