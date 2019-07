Una “Matilda” muy particular

Ruperta adapta la película a una puesta en escena

Miguel Coello tenía siete años cuando vio por primera la película “Matilda” y quedó fascinado por la historia de la pequeña niña con poderes que le ayudan a sortear dificultades, entre ellas los castigos de la malvada directora “Tronchatoro”.

Muchos años después, y ya enfundado en su personaje de Ruperta Pérez Sosa, el actor retomó el argumento de la cinta dirigida por Danny DeVito para llevarlo a escena como “Rupilda”.

“Es un proyecto bastante grande y ambicioso”, dice el actor, quien también ha hecho versiones de “Mary Poppins” y “Selena”. Pero en el caso de “Rupilda”, que se presentará el jueves 25 en el Teatro Armando Manzanero, confiesa que el reto es mayor porque hay muchos efectos especiales.

Y es que al igual que en la película, donde Matilda hace volar incluso a sus compañeros de colegio, en la puesta en escena el público verá muebles flotar sobre el escenario. “Es un reto muy grande y un dolor de cabeza por todo lo que representa el proceso de creación”.

En visita al Diario, caracterizado como Ruperta, señala que otro reto es convencer tanto a quienes han visto la película o conocen el cuento de Roald Dahl como a quienes no saben de la historia. “Dentro de la compañía tenemos un actor que no había visto el filme”.

Acompañada de Diana Alcocer (Rita), Luceddy Herrera (maestra Miel) y Mauricio Chi (Alfred), Ruperta dice que decidió llevar a escena “Matilda” por dos razones: el mensaje y para que la gente que no conoce la cinta vaya al teatro y salga con un buen sabor de boca.

En su caso, confiesa que ha visto varias veces la película, y que cuando estuvo en Netflix la veía casi a diario. “Es una película que me sé de memoria, hasta los textos. De por sí Roal Dahl, que es el autor de ‘Matilda’, me gusta mucho y he leído muchos de sus libros y me encanta”.

Reconoce que la magia por las cosas sencillas es lo que más le gusta de la película. “Si te das cuenta no es una película que tenga a un villano que mata. Y la magia fue lo que me atrapó”.

Por eso, cuando tuvo la idea de llevar a escena la historia, quiso tener toda esa magia en el escenario: levantar o hacer volar cosas en el escenario. “Siempre tuve claro eso y que mi cabeza explote para logarlo”.

También son parte del elenco Gaby Valvaz (“Tronchatoro”), Alan García “Mariana Miranda” y Gabo Gabo “El kibi”.

“Nos basamos en la historia original, pero cambiamos algunas cosas y personajes y anexamos historias que no tienen nada que ver con la película para darle un poco más de variedad”, concluye.— Iván Canul Ek

18 Julio 2019 Imagen Mauricio Chi,Ruperta Perez Sosa,Diana Alcoer,Luceddy Herrera Foto Carlos De La Cruz 18 Julio 2019 Imagen Mauricio Chi,Ruperta Perez Sosa,Diana Alcoer,Luceddy Herrera Foto Carlos De La Cruz Ruperta Pérez Sosa con Mauricio Chi ❮ ❯

Presentación

“Rupilda” se presentará en funciones de 7 y 9:30 de la noche. Los boletos están disponibles en las taquillas de los teatros Armando Manzanero y Fantasio; en la terminal de autobuses CAME, Farmacias del Ahorro, Ópticas Espadas, Redicom Gran Plaza y en www.tusboletos.mx

Toque propio

Hay canciones de Pimpinela, Vengaboys y La Factoría. Es la historia de “Matilda” pero con el toque de Ruperta.