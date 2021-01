Una ópera muy emotiva del yucateco Germán Romero

Cita en el Mérida Fest con “Tu cuerpo partido”

Una ópera contemporánea abstracta sobre la memoria que roza la guerra de castas es “Tu cuerpo partido”, de Germán Romero, que presentará teatro La Rendija este sábado 23 y domingo 24, a las 20 y 21:30 horas, como parte del Mérida Fest.

El libreto estuvo a cargo de Germán Romero, Sasil Sánchez y Raquel Araujo, directora de La Rendija, en maya y español. El proyecto tiene apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Un hombre regresa a la casa familiar y al entrar se desborda la memoria como un mar. La música es como oleajes que van y vienen, explica Raquel Araujo.

“Es una música intensa en emociones. Lo que hemos tratado de hacer con la puesta en escena es invitar al espectador a que se sumerja en ese estado emotivo que ofrece la música”, explica.

Acompañar a la música en esas memorias del hombre que recorre cada parte de su casa y se encuentra con fotografías y confronta el ser yucateco dividido por una guerra que todavía no termina, una discriminación de blancos e indios.

“Es muy interesante el interés de Germán por este recorrido emotivo dentro de una casa. El personaje de la casa es uno de los personajes principales que tiene un texto, una voz final bellamente interpretada por Cristiana Woodward, donde la casa se manifiesta y le canta a este hombre que ha llegado de vivir fuera de Yucatán, a regresar a su casa y recordar su infancia, el mar, pero también recordar los enfrentamiento entre mayas y criollos”.

“Yo creo que esta ópera atraviesa elementos que muy fuera del folclor nos llevan a reflexionar sobre el ser yucateco y eso ha sido un reto muy bello del proceso de equipo”, comentó la directora.

Raquel compartió notas sobre “Tu cuerpo partido”, de la que Germán dice:

“No me interesa abordar de manera convencional una ópera cantando arias aparatosas. Por eso la idea que me atrajo mucho fue componer para una compañía con actores y cantantes. En ‘Tu cuerpo partido’ no hay demasiadas partes cantadas, el texto es muy puntual y es muy poético, con intervenciones puntualizando el devenir de la ópera; pero no hay acciones, ni diálogos; hay un poco el tema de la guerra de castas, pero no narra los hechos de manera histórica, sino evocando la violencia de la muerte. Narra desde la visión de los que nacimos en los años sesenta. Así qué la guerra de castas es un hecho que está ahí presente en nuestras vidas, aunque no nos damos cuenta”.

“Al escribir el libreto vimos que hay muchas cosas todavía vigentes, la consecuencia de la guerra en la esencia del ser yucateco. Vemos todos los días la enorme diferencia entre el Sur y el Norte de la ciudad por ejemplo, un sur que ve hacia el sur, y el norte literalmente hablando mira el norte de Estados Unidos”.

“Los meridanos tenemos un vínculo muy particular con el mar. A través de las temporadas que pasamos en la playa, son una fuente muy importante de nuestra configuración emocional”.

Raquel agrega que “en términos generales no hay un personaje principal, Manuel, el personaje que recuerda, y se desdobla en emociones y a través del tiempo, es el canal a través del cual confluyen las emociones, sensaciones y visiones del pasado. Las obras de los artistas siempre son, de algún modo, autobiográficas; y en este caso es un material muy bello, imbricado en el pensamiento de Germán. De algún modo fue como ir juntos construyendo un proceso de auto ficción alrededor de la la música, fue como ir desdoblando un códice para ir revelando todos sus significados”.

“Manuel, el personaje principal, y la casa están contenidos en una burbuja gigante, construida en La Rendija. La escenografía y la iluminación a cargo de Óscar Urrutia contiene el espacio de la casa dentro de una enorme burbuja de plástico transparente, dentro de la cual está Manuel visitando todo este universo subjetivo y memorioso”.

“La presentación es una transmisión a 5 cámaras, observando, como si fuera un objeto de estudio, a nuestro personaje”.— Claudia Sierra

La ópera La Rendija

“Tu cuerpo partido”, de Germán Romero, es memoria, identidad y emociones

Transmisiones gratuitas

Serán desde la fan page de Teatro de la Rendija y de Mérida es Cultura. La duración es de 22 minutos. Es estreno de la versión en curso a cinco cámaras el 23 de enero de 2021. La grabación de voces y la producción musical de la ópera se llevó al cabo entre Mérida y Ciudad de México, con cantantes de ambas ciudades. La primera parte es versión en línea para La Rendija Sede Virtual. La dirección es de Raquel Araujo.

Reparto

Juan Ramón Góngora, Cristina Woodward (soprano), Zaab Dí Hernández, Itzel Riqué, el niño Adrián Matluacuatzi, Ignacio Niño y Ayari Jiménez.