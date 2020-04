Una pionera de la fotografía

Lola Álvarez Bravo fotografióa Frida Kahlo

MÉXICO.— Ayer se conmemoró el 117 aniversario del natalicio de Lola Álvarez Bravo, reconocida como la primera fotógrafa mexicana. Realizó retratos a personalidades como Frida Khalo y fue jefa del Departamento Fotográfico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Dolores Martínez de Anda (su nombre real) es una de las pioneras de la fotografía modernista del país. Nació el 3 de abril de 1903 en Lagos de Moreno, Jalisco, sin embargo, durante 1916 se mudó a la Ciudad de México.

Fue su vecino, Manuel Bravo, quien después se convirtió en su esposo, el que le enseñó los conceptos básicos de la fotografía, incluido el desarrollo de imágenes en el cuarto oscuro.

Lola se convirtió en una figura central en el renacimiento cultural de México después de la revolución.

A mediados de la década de los 30, la fotógrafa colaboró con la revista “El maestro rural”, entonces editada por la Secretaría de Educación Pública. Sus primeros trabajos en la fotografía fueron de corte documental, pues comenzó con imágenes que retrataban la vida cotidiana de las calles y la amplitud de la cultura del país, desde las tradiciones locales hasta las barberías al aire libre, retratando la profundidad.

Transcurriendo el año 1935 colaboró en una exposición de artistas mujeres organizada por María Izquierdo, y entre sus fotografías más reconocidas internacionalmente fueron las tomadas a mediados de la década de 1940 de su amiga, y una de las artistas más emblemáticas del país, la pintora Frida Kahlo.

Con el paso del tiempo, sus disparos dejaron de enfocarse solo en lo documental para dar paso a una fotografía más experimental, con lo que consiguió realizar técnicas como el fotomontaje, fotomural y fotograma, contextos en los que incursionó durante 1935. Pero fue hasta 1964 cuando presentó su primera exposición individual.

De acuerdo con el Inbal, la artista llegó a declarar: “En mis fotos hay cosas de México que ya no se ven más. Si tuve la suerte de encontrar y plasmar esas imágenes, pueden servir más adelante como un testimonio de cómo ha ido pasando y transformándose la vida, imágenes que me llegaron muy hondo, como electricidad, y me hicieron apretar la cámara”.

Asimismo, a través de su lente de fotoperiodismo, Lola capturó imágenes de líderes sociales, esculturas prehispánicas y arquitectura, entre otros, en una carrera que abarca más de medio siglo.

La artista de la lente se retiró de la actividad profesional al transcurrir el año 1989, no sin antes recibir reconocimientos a su talento, tales como la presea Doctor Mariano Azuela y la medalla de Jalisciense Distinguida (1981) y, cuatro años después, se instaló una placa en su honor en el histórico Teatro Degollado de Guadalajara (1985).

Llegado el año de 1924, se casó con Manuel Álvarez Bravo y fue cuando adoptó sus apellidos, los cuales, aun después de separarse, conservó hasta su muerte ocurrida en 1993.

Prueba de su reconocimiento es que ayer, el famoso buscador de la empresa Google dedicó su Doodle a Lola, en donde la segunda letra “g” fue reemplazada por la cámara que un dibujo de la fotógrafa (en color gris, donde aparece con una camisa y el cabello recogido) sostiene con ambas manos.— El Universal y Notimex

Síguenos en Google Noticias