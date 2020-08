(Contiene spóilers)

Seguramente ya ha perdido a algún amigo, conocido o familiar por el Covid 19 en los últimos meses.

Tal vez muchos de nosotros no habíamos estado tan cerca de la muerte como ahora, por más que nos sintamos seguros, que no nos vamos a contagiar, o que si nos contagiamos seguramente nos recuperaremos rápido. Pero la verdad es que no lo sabemos. No sabemos nada.

No hace falta estar viejos para tenerle miedo a la muerte, como “Lucky”, el protagonista de la película del mismo nombre (2017, John Carroll Lynch) que interpreta magistralmente el actor Harry Dean Stanton, quien irónicamente falleciera poco después de filmar esta película.

Lucky es un hombre solitario y rutinario: Se levanta, se asea, se ejercita, bebe café con leche y enciende un cigarro. Su clóset está lleno de camisas y pantalones iguales.

Vive solo, nunca se casó ni tuvo hijos, suele visitar el mismo café, donde se sienta a resolver crucigramas con ayuda de algunos parroquianos, y el mismo bar, donde no le dejan fumar y siempre se le ve con un Blody Mary en la mano.

Un personaje cercano

Seguramente todos tuvimos un abuelo, un tío, algún pariente similar a Lucky, callado, cascarrabias, que toca la armónica, solitario, terco, aficionado a las sopas de letras, juegos de mesa o programas de concurso en la televisión.

Harry Dean Stanton

Desde ahí ya lo sentimos un personaje cercano, a pesar de lo distante o poco afectuoso que puede parecer.

Su aspecto desaliñado, cadavérico y ojeroso, desgarbado y taciturno, le hacen un renegado de la muerte, que no le pasa por la cabeza hasta que una mañana, mientras espera que se termine de filtrar su café, sufre un desmayo.

Acude el doctor, pero el médico no encuentra nada malo en su salud a pesar de que fuma como chimenea y tiene más de noventa años. A pesar de eso, Lucky no está tranquilo, algo ha despertado en su interior. Es el miedo.

Uno de los mejores amigos de Lucky, Howard (personaje que interpreta el director David Lynch decide escribir su testamento al darse cuenta que está viviendo el último tramo de su vida, como Lucky.

Le dejará todo a su centenaria tortuga “Presidente Roosevelt”, que se le ha perdido, pero que siente en cualquier momento podría regresar.

Lucky se enoja de esa decisión, pues para él los vendedores de seguros son unos ladrones, estafadores que se quieren aprovechar de ancianos como ellos para quedarse con su dinero. Pero en realidad lo que le molesta es la idea de “tramitar” la muerte.

David Lynch y Harry Dean Stanton en una escena de Lucky

El vendedor de seguros siente compasión por Lucky y en una plática en el café que frecuenta le cuenta cómo terminó haciendo lo que ahora hace: Él mismo casi pierde la vida, un día cualquiera, cuando casi lo atropellan.

Entonces vinieron a su mente su esposa, su hija, y pensó que sería mucho más fácil para ellas si él les dejaba la tranquilidad de hacer todos los trámites funerarios en vida. Incluso le revela a Lucky que ya pagó por adelantado su cremación.

Nadie está preparado para la muerte, eso es algo que queda claro, ni siquiera la gente que no es vieja.

Alegría por la muerte

Todos tenemos miedo, pero nadie quiere pensar en contratar un paquete funerario, en escribir su testamento, en dejar todo su papeleo en regla. No estamos preparados para decisiones tristes.

En otra escena de la cinta Lucky traba plática con un veterano de guerra. La charla sería intrascendente sino fuera porque el ex soldado le cuenta a Lucky que en la guerra le sorprendió una niña que sonreía ante la llegada de los invasores, como si se alegrara de verlos.

Pero no era así. La niña era budista y se alegraba de que la muerte hubiera llegado por ella.

La película es un viaje de autodescubrimiento, de aceptación ante lo inevitable.

Diálogos sencillos pero profundos

Aunque los diálogos pueden parecer sencillos, en realidad son muy profundos, como cuando le preguntan a Lucky si no se siente solo y él responde que “una cosa es la soledad y otra es sentirse solo”.

Ante la inminencia de la muerte, Lucky comienza a “despertar”, por decirlo así, a todo lo que le rodea: escucha con atención y nostalgia el canto de los grillos, canta con emotividad una ranchera sorprendiendo a los invitados de una fiesta (una conmovedora versión de “Volver” suena como una caricia en la voz trémula de Stanton) y sucumbe al abrazo de una joven amiga que lo visita porque no lo ha visto en varios días.

“Tengo miedo”, le revela Lucky con sus enormes ojos pardos. “Lo sé”, le contesta ella con un dejo de tristeza y comprensión, y se apura a irse.

Simbolismos en la película

Hay algunos simbolismos muy personales, como un reloj que siempre marca las 12, el antro al que se acerca Lucky por curiosidad, siguiendo a uno de los personajes, que curiosamente dice “exit” en la entrada, y un jardín con un angelito donde Lucky siempre se detiene a propinar insultos, aunque al final, como en una especie de reconciliación con su propia existencia, ya no lo hace.

Lucky es un homenaje a la vida y también una invitación a prepararnos para la muerte, si no con alegría, al menos con tranquilidad, que es la sensación que deja esta película: a pesar del tema nunca se pasa de tono ni llega a ser un dramón, una cualidad que tienen pocas películas sobre la muerte. Por el contrario, es profunda con toques de comedia.

“Lucky” está disponible en plataformas digitales y doblada al castellano en YouTube.