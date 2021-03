✠Jorge Carlos Patrón Wong

Arzobispo Secretario para los Seminarios

Congregación para el Clero

En la vigilia, antes de la misa final de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, en el 2019, el Papa Francisco planteó la situación de tantos jóvenes que retrata lo que viven muchos de sus compañeras y compañeros de Universidad, a quienes Ustedes quieren compartir la alegría de ser amigos de Jesucristo en su Iglesia:

Muchos jóvenes sienten que dejaron de existir para otros, para la familia, para la sociedad, para la comunidad…, y entonces muchas veces se sienten invisibles. Es la cultura del abandono y de la falta de consideración… (Papa Francisco, 26 de enero de 2019).

Cuanto real es todo esto, más ahora con los efectos de la epidemia del Covid, que nos ha hecho sentirnos más aislados y lejanos, a pesar de todas las posibilidades de intercambio que nos ofrecen las redes sociales y los medios de comunicación: ¿Quién no ha experimentado de alguna manera “el abandono y la falta de consideración” durante este difícil año?

El Santo Padre, sin embargo, no se quedó solo en la constatación del aislamiento y el abandono de los jóvenes, sino que nos planteó unas preguntas para profundizar en esta realidad, en una perspectiva misionera:

¿Cómo van a pensar que Dios existe si ellos, estos jóvenes, hace tiempo dejaron de existir para sus hermanos y para la sociedad? Así los estamos empujando a no mirar el futuro. Y a caer en las garras de cualquier droga, de cualquier cosa que los destruye. Podemos preguntarnos: ¿Qué hago yo con los jóvenes que veo? ¿Los critico, o no me interesan? ¿Los ayudo, o no me interesan? ¿Es verdad que para mí dejaron de existir hace tiempo? (Papa Francisco, 26 de enero de 2019).

Me han propuesto que conversemos en este encuentro sobre “Una sociedad más solidaria y justa: desafío de la misión universitaria actual”. A la luz de las preguntas que acabamos de plantear, la reflexión puede orientarse en dos perspectivas en relación a la misión universitaria:

La situación de los jóvenes universitarios de hoy.

La respuesta de los jóvenes universitarios comprometidos con Cristo y su Iglesia ante esa misma situación.

La situación de los jóvenes universitarios de hoy

No está en mis posibilidades hacer un diagnóstico de las condiciones personales, familiares, sociales y culturales por las que atraviesan los jóvenes del país. Seguramente, Ustedes disponen de estudios y aproximaciones que abordan estos aspectos. Por lo mismo, me permito plantearles cuatro actitudes que no podemos obviar en la tarea evangelizadora que a cada uno le ha confiado el Señor, precisamente al querer iluminar la realidad como discípulos-misioneros de Cristo, en el caso de Ustedes, entre sus compañeras y compañeros, aunque también con los profesores y con los otros miembros de la comunidad universitaria:

1. Contemplar la realidad tal cual es, sin abstracciones que eludan enfrentar los profundos problemas que viven los jóvenes y la sociedad actual. Así lo hizo Jesús en su convulsionado tiempo, tanto en la esfera cotidiana como ante los acontecimientos públicos. Por ejemplo, cuando estaba predicando junto al lago de Galilea, “alzó los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman éstos?” (Jn 6,3). En la cotidianidad de la vida, el Señor ve las cosas como son en realidad, no como un teorema: la gente es mucha y tiene hambre: han estado todo día escuchándolo y podrían incluso desfallecer cuando regresen a sus casas. Análogamente, ante los hechos públicos, no los evade o espiritualiza ingenuamente, como cuando “se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios y él respondió: «¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera” (Lc 13,1-3).

Efectivamente, mirar las injusticias que hay en el mundo y sus causas es una gran responsabilidad para la comunidad universitaria, especialmente para los estudiantes cristianos, pues demanda encontrar caminos de solución, “no solo conformes a la fe, sino exigidos por ella” (san Juan Pablo II). Esto nos invita a preguntarnos si nuestra fe realmente toca la realidad y sus problemas, evitando toda suerte de gnosticismo que separe la realidad del espíritu de las ideas, como asimismo todo dualismo que la divida entre buenos y malos.

2. Valorar la realidad desde una perspectiva integral, no desde una óptica meramente individual o desde una posición parcial, como decía el Papa a los universitarios en su visita a la Universidad Católica del Ecuador, “se nos pide dar un paso más: animarnos a mirar la realidad orgánicamente y no fragmentariamente; a hacernos preguntas que nos incluyen a todos, ya que todo «está relacionado entre sí (Laudato Sì, 138)”. No hay derecho a la exclusión” (Papa Francisco, 7 de julio de 2015).

Así podremos tener una visión, por una parte, multidisciplinar y, por otra, empática, con quienes no piensan como nosotros, favoreciendo el diálogo, sin considerarnos dueños o administradores exclusivos de la verdad. Esta actitud se impone como una de las más sensibles en la misión universitaria en el contexto actual en el mundo entero, pues de otra manera se corre el riesgo del aislamiento y que el mensaje de Cristo sea absolutamente irrelevante en los ambientes secularizados y alejados de la Iglesia.

3. Desarrollar la capacidad de diálogo abierto y constructivo que, sin diluir la propia riqueza religiosa y cultural, promueva su enriquecimiento al contacto con la presencia de realidades auténticamente humanas en otros horizontes religiosos y culturales. La tradición cristiana ha entendido a esta actitud comúnmente como el descubrimiento de las “semillas del Verbo” (san Justino mártir) más allá de los límites visibles de la Iglesia y de la cultura cristiana en todas las religiones y culturas.

En la visita a la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2018, el Santo Padre Francisco afirmaba que se debía “hacer de la Universidad un espacio privilegiado «para practicar la gramática del diálogo que forma encuentro». Ya que «la verdadera sabiduría, [es] producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas (Laudato Sì, 47)”. En realidad, diálogo y encuentro están entrelazados íntimamente, pues no se dialoga con ideas, sino con personas y comunidades concretas, que deben ser conocidas por experiencia de cercanía e intercambio, esto es, mediante el encuentro.

4. Tener en cuenta los dones recibidos, en especial las propias raíces culturales y religiosas, de modo que la misión universitaria orientada hacia la edificación de una sociedad más justa y solidaria esté enraizada en los dones que las personas y comunidades han recibido y poseen para ofrecer a los demás, evitando que se propongan abstracciones, sin correlato en la sociedad que se quiere cambiar con la fuerza del Evangelio, especialmente a través del testimonio coherente de los universitarios que procuran vivir conforme a la Buena Noticia que proclaman.

En los Estados Unidos, en el 2015, el Papa Francisco insistía en una reunión con inmigrantes, especialmente provenientes de Latinoamérica y el Caribe, que no se debían olvidar las propias raíces para construir una sociedad mejor: “Entre nosotros hoy hay miembros de la gran población hispana de los Estados Unidos... No se desanimen por las dificultades que tengan que afrontar. Les pido que no olviden que, al igual que los que llegaron aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación. Por favor, no se avergüencen nunca de sus tradiciones. No olviden las lecciones que aprendieron de sus mayores, y que pueden enriquecer la vida de esta tierra americana. Repito, no se avergüencen de aquello que es parte esencial de ustedes...” (Papa Francisco, 26 de septiembre de 2015).

Tampoco quisiera darles una receta infalible o aplicable sin matices o necesarias adaptaciones a la realidad y misión de cada uno de Ustedes, sino plantearles también cuatro actitudes que me parece son indispensables para dar una respuesta desde la fe y el compromiso eclesial, en la misión universitaria que se plantea como desafío una sociedad más justa y solidaria:

1. Cultivar la esperanza en la propia vida y la propia comunidad, esto es, una existencia personal y comunitaria radicada en la fe en Jesucristo en la Iglesia y, por lo mismo, confiada en que es posible, con la ayuda de Dios, concretizar la implantación de la justicia y solidaridad en la sociedad, aunque sea a escala reducida y muy modesta. Los protagonistas de la misión deben ser jóvenes auténticamente convencidos de la fe que proclaman, pero sobre todo que intentan vivir con ardor en la esperanza en un mundo mejor y más justo.

En relación con este aspecto, el Santo Padre Francisco, en un encuentro con jóvenes en su visita a México en el 2016, afirmaba con claridad: “La montaña puede tener minerales ricos que van a servir para el progreso de la humanidad, es su riqueza, pero esa riqueza hay que transformarla en esperanza con el trabajo, como hacen los mineros cuando van sacando esos minerales. Ustedes son la riqueza, hay que transformarla en esperanza” (Papa Francisco, 16 de febrero de 2016).

2. Discernir las causas y las soluciones de las diversas problemáticas y situaciones a la luz del Evangelio, con sus criterios y en un clima orante, es decir, abierto a la luz que proviene de lo alto para quien se deja iluminar. Esta actitud nos debe prevenir de creer que tenemos soluciones simplemente a la mano o que se deducen de fórmulas que se aplican mecánicamente o asépticamente, sobre todo si se trata de situaciones de injusticia y falta de solidaridad en nuestra sociedad, incluso en nuestro entorno universitario.

Como decía el Papa Francisco en su visita a Colombia en el 2017, “se trata, por supuesto, de una tarea ardua pero irrenunciable, los caminos son empinados y las soluciones no son obvias. Desde lo alto de Dios, que es la cruz de su Hijo, obtendrán la fuerza; con la lucecita humilde de los ojos del Resucitado recorrerán el camino; escuchando la voz del Esposo que susurra en el corazón, recibirán los criterios para discernir de nuevo, en cada incertidumbre, la justa dirección” (Papa Francisco, 7 de septiembre de 2017).

3. Buscar soluciones innovadoras, audaces y que desafíen la comodidad y la inercia para los problemas sociales, esto es, que no sean más de lo mismo o mera repetición de fórmulas que funcionaron en el pasado, en otros contextos culturales o que simplemente resultan cómodas. Se requiere partir de la desestabilizadora fuerza de la amistad con el Señor que emplaza a salir de nosotros para amar y ser amados, no solo a nivel personal, sino también social. Cuanto más entre los jóvenes universitarios que están dentro de los que más y mejores oportunidades han recibido para enfrentar la vida y, por lo mismo, mayor responsabilidad les corresponde en la configuración de una sociedad más justa y solidaria.

4. La esperanza como horizonte para procurar una sociedad más justa y solidaria, de modo que lo que mueva hondamente a anunciar la Buena Nueva no se reduzca a lo que aparentemente podemos conseguir según nuestras proyecciones y cálculos, es decir, proyectos meramente intra-terrenos, sino que esté enraizado en la experiencia de haber sido tocados del amor divino y haber experimentado la renovación de la propia existencia por su inmensa misericordia. El desafío de una sociedad más justa y solidaria es como un ícono de aquella comunión plena y perfecta que experimentaremos en el día glorioso de la resurrección de los muertos. Es el “ya pero todavía no” de las promesas que plenamente gozaremos el último día. Al mismo tiempo, la esperanza enciende el dinamismo de un futuro mejor en el aquí y ahora de la historia –nuestra vida, familia, barrio, sociedad, país y mundo—, que se concretiza en avances concretos, aunque aparentemente insignificantes, en la instauración de la “civilización del amor” (san Pablo VI) o de auténtico progreso humano y social, entendido como “el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (Populorum Progressio, 20). Al mismo tiempo, por cierto, esta dinámica es signo de la dinámica misma de la vida eterna, que será una plenitud constante en la que nunca acabaremos de gozar del infinito amor divino y del auténtico amor entre nosotros.

Al respecto, el Papa Francisco, dirigiéndose a los jóvenes en Cuba, les remarcaba que “la cultura del encuentro debe conducir naturalmente a una cultura de la solidaridad... Efectivamente, si no hay solidaridad no hay futuro para ningún país. Por encima de cualquier otra consideración o interés, tiene que estar la preocupación concreta y real por el ser humano, que puede ser mi amigo, mi compañero, o también alguien que piensa distinto, que tiene sus ideas, pero que es tan ser humano y tan cubano como yo mismo. No basta la simple tolerancia, hay que ir más allá y pasar de una actitud recelosa y defensiva a otra de acogida, de colaboración, de servicio concreto y ayuda eficaz. No tengan miedo a la solidaridad, al servicio, al dar la mano al otro para que nadie se quede fuera del camino” (Papa Francisco, 20 de septiembre de 2015).



Espero que estos puntos nos sirvan a todos para desarrollar una misión universitaria que realmente tenga como desafío la instauración de una sociedad más solidaria y justa, siguiendo las huellas del maestro, especialmente “la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza” (2Co 8,9).

✠Jorge Carlos Patrón Wong

Arzobispo Secretario para los Seminarios

Congregación para el Clero