Una velada inglesa con la OSY

Recuerdan a Ralph Vaughan, Britten y Haydn

Anteanoche, el duodécimo recital de la XXXV temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán estuvo consagrado a las aficiones musicales de Inglaterra, con un par de sus compositores modernos —Ralph Vaughan Williams y Benjamin Britten— y un alemán a quien los británicos siempre han mantenido en un altar: Joseph Haydn.

Amparados en la guía del director titular, maestro Juan Carlos Lomónaco, escuchamos, en primer término, una obra célebre de don Ralph, quien era un recolector de antiguas baladas del centro y noroeste de su nativa Bretaña: las cinco variaciones sobre la balada “Dives y Lázaro” basado en un texto evangélico de san Lucas.

En la exposición del tema y las variantes, las cuerdas, sobre todo el arpa, establecen un clima de equilibrio propio de campiña primaveral, mismo que se mantendrá pese a la malignidad de la anécdota. Entre esa brisa y bajo aquel tenue sol que a todos concede Dios, el hombre poderoso (el Dives) verá morir de hambre al famélico suplicante dándole a sus sabuesos los mendrugos que le niega.

La segunda y la cuarta variantes fueron las de mayor encanto. La justicia divina, tras la muerte de los personajes, centra y confiere la verdadera serenidad. No será el mal corazón quien suministre el ambiente. La rigidez de alma no impondrá la melodía. La ley celeste brillará con holgura pese a todo. “Si tengo fe para mover montañas, pero no poseo caridad…”

Sinfonía simple

Si a fines del siglo XIX, Oscar Wilde fue obligado a palear carbón durante tres años en la cárcel de Reading por “sodomías” con sir Alfred Douglas, la moral inglesa ya había variado singularmente para cuando el más excelso compositor británico del siglo XX —Britten— fuera seleccionado para escribir la cantata “Gloriana” (I953) en vísperas de la coronación de Isabel II, treinta años antes que Elton Jhon se pasease por Westminster con flores en el pelo y del brazo de su compañero de vida.

Desde los ocho años, el precoz Benjamín, con sus alpargatas de hilo, recorría los condados de Surrey y Norfolk, libreta en mano, recopilando antiquísimas danzas de rondel, aquellas que animaban los jolgorios sabatinos del pueblo: bourres, zarabandas, pasacalles, minuetos.

Tal actividad, que parecería un cuento de Virginia Woolf, dio frutos tangibles doce años más tarde (I933) cuando el joven Britten, ahora de 20 años, escribió como ejercicio escolar lo que hoy se llama Sinfonía simple y se la dedicó a su humilde (y afortunado) maestro de viola Audrey Alston.

Juventud y pasión dancística de cuatro siglos se entrelazan en la agradable sencillez de esta sinfonía para cuerdas. Se inicia con una “bulliciosa” bourre que bien podía ser de cuando el rey Carlos II paseaba por ahí con sus quince perros y llega a su fin con un juguetón compás trenzado que debió ser la gloria de la muchachada de la época napoleónica, pero el público actual disfruta especialmente el instante aquel del “pizzicato” o cosquilleo de las cuerdas con los dedos que animaba los bailes circulares.

El adorado anciano

A mediados de 179I decidió Haydn visitar Inglaterra donde sus cantatas y sinfonías generaban una euforia notable. Mozart trató de disuadirlo por su ya avanzada edad, pero el maestro, jubilado tras 39 años como jornalero musical de los nobles Esterhazy, ansiaba ver mundo, recolectar el fruto de su gloria europea, aspirar otros horizontes.

Dos fueron sus viajes a la isla anglicana y ambos un éxito económico impresionante. Para sus admiradores compuso doce sinfonías que el empresario Salomón volvía oro en polvo. Fue precisamente la última —la 104, llamada “Londres”— la que despidió dieciochescamente esta duodécima velada.

En la que fuera su última sinfonía, don Joseph combinó lo que había aprendido estudiando las últimas maravillas de Amadeus, retornó por momentos a la moda de Manheim y se fue por resquicios que suenan a romanticismo. Es conmovedor ese movimiento final, con tantas ventanillas de re exposición, como si quisiera prolongar su canto final. Nuestra orquesta ofreció una lectura muy precisa que se le recompensó con nutridos aplausos.— Jorge H. Álvarez Rendón