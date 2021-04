Una vida en la gestación

Hablemos de Bioética

Hoy celebramos la Jornada Mundial por la Vida. La vida humana, gestada, querida y promovida desde el momento de la fecundación. Con respecto a permitir el aborto debido a las deficiencias genéticas argumentando que el niño “sufrirá mucho” habría que decir que este principio conocido como “aborto eugenésico” se basa en el falso postulado de que “los lindos y sanos” son quienes deben establecer el criterio de valor de cuándo una vida vale o no. Con este criterio tendríamos motivo suficiente para matar a los niños con capacidades diferentes ya nacidos…

¿Quién podría afirmar que estos niños no desean vivir? Una de las manifestaciones contra el aborto más impresionantes en el estado norteamericano de California fue la realizada por un numeroso grupo de personas con capacidades diferentes reunidos bajo un gran cartel: “Gracias mamá porque no me abortaste”.

El doctor Paul Cameron ha demostrado ante la Academia de Psicólogos Americanos que no hay diferencia entre estas personas y las que comúnmente se les llama “normales” en lo que concierne a satisfacción de la vida, actitud hacia el futuro y vulnerabilidad hacia la frustración. Decir que estos niños disfrutarían menos de la vida es una opinión que carece de apoyo empírico teórico, dice el experto. Incluso son numerosos los testimonios de los padres de niños disminuidos física o mentalmente que manifiestan el amor y la alegría que esos hijos les han prodigado.

Para seres que quieren ser racionales es imposible hablar del aborto sin una mínima reflexión teórica sobre el ser humano. No solo los que lo atacan, sino también quienes lo propugnan echan mano a veces de esas visiones teóricas sobre el hombre. Con todo, somos muy conscientes de que la realidad desmiente con frecuencia las bellas teorías sobre el hombre porque nuestro mundo es todavía muy injusto y profundamente negador de lo humano.

Por eso no sería correcto atenerse solo a una reflexión teórica sin escuchar a la realidad: la Iglesia, quien es experta en humanidad, ha constatado esta realidad a lo largo de los siglos. Pero también sería nefasto atender únicamente a las demandas inmediatas de lo real: porque eso solo lleva a canonizar los estados de cosas existentes y a hacer imposible toda mejora profunda de la realidad.

La vida humana se defiende, se promueve y se proclama como vida auténtica en todas sus etapas de desarrollo. Tenemos el aporte exacto de la embriología que nos revela datos científicos.— Presbítero Alejandro de Jesús Álvarez Gallegos, doctorando en Bioética