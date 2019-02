Una voz que ya se escucha

Caro Manzanilla debutará mañana en un concierto

La música, y la cultura en general, no son solo un medio para alejar a los niños y jóvenes de los vicios y problemas sociales sino también un puente para conocer amigos y realizar tus sueños, por muy lejanos que parezcan.

Así piensa Carolina Manzanilla, quien a sus 20 años de edad siente que vive su mejor momento como intérprete.

Con una voz privilegiada que le valió ser embajadora cultural 2018 de su casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, y obtener ese mismo año el primer lugar en el Concurso de Yucatán Canta, Carolina ofrecerá mañana a las 8 de la noche en el Teatro Felipe Carrillo Puerto un concierto en el que estará rodeada de amigos músicos con un programa versátil y fresco, como ella, asegura.

Durante su visita a la redacción del Diario, acompañada del músico y compositor José Bustamante, quien formará parte de sus músicos en la velada musical, Carolina platica que se siente feliz y emocionada con la invitación que le hiciera la Uady, con un programa que la tiene ilusionada y que ha preparado durante varias semanas de forma intensa.

Estudiante del sexto semestre de la carrera de Psicología, Carolina sabe que la carrera artística absorbe mucho tiempo, al igual que la carrera que estudia en la Uady, “pero cuando algo te apasiona te haces el tiempo para dedicarte a todo ello”.

“Carolina Manzanilla en concierto” será una noche en la que la intérprete estará acompañada en el escenario por músicos como José Bustamante, Lizandro Ontiveros, DTrova2, Nataly Ascencio, Angel Parra, Fabian González, Jesús “Boyzz” Uicab, Oscar Cano, Sebastián Lavalle y Moisés Novelo.

“Será un programa que lo mismo gustará a los jóvenes de mi generación que a los adultos que asistan pues lo mismo interpretaré trova que baladas y hasta temas rancheros, con espacios en los que estaré acompañada unicamente del piano o espacios acústicos y experimentales, como los que estoy preparando con Pepe Bustamante”, adelanta.

¿Planes después del concierto? Muchos, confiesa con una amplia sonrisa. “Quiero seguir trabajando con músicos como Pepe Bustamante, de quien he aprendido mucho en tan corto tiempo que tenemos de conocernos; preparar otros conciertos si los espacios culturales se prestan para ello y, porque no, grabar material propio que hasta ahora no realizo”, detalla la joven que apenas tiene dos años de manera formal como intérprete.

“Quiero compartir mi pasión por la música en todos los espacios que sea posible, no sólo en mi estado sino fuera de él. Y se que voy a lograrlo, sin importar el tiempo que lleve”, concluye.— Renata Marrufo M.

Caro Manzanilla Más

Carolina Manzanilla, de 20 años, estudia Psicología en la Facultad de la Uady.

Concierto

Es mañana a las 8 de la noche en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, de la Uady. La entrada es libre y gratis, pero con cupo limitado.

Redes sociales

Carolina Manzanilla solo tiene Facebook, con su nombre, pues dice que con esta red social le basta y sobra, para el poco tiempo que tiene para atenderla.

Embajadora cultural

Durante todo el 2018 fue la embajadora cultural de la Uady llevando con su música un mensaje de vida sana y para que los adolescentes y jóvenes se alejen de los vicios y adicciones. “Una labor que me dejó muchas satisfacciones y la visión de que sí se pueden hacer cosas maravillosas de la mano de las actividades culturales”.

Sorpresas

Para el concierto de mañana, Carolina tiene varias sorpresas que espera le guste al público. “Estoy rodeada de excelentes personas y músicos muy profesionales. Soy muy afortunada por contar con su talento y amistad”.