Unesco y Facebook combatirán la desinformación del Holocausto

PARÍS.- La Unesco, el Congreso Judío Mundial (CJM) y Facebook están asociados a partir de este miércoles en un mecanismo para combatir el negacionismo del Holocausto.

Esto en respuesta a la proliferación de ese fenómeno en los últimos años, en particular en las redes sociales.

La Unesco indicó en un comunicado que Facebook dirigirá a todos sus usuarios que hagan búsquedas asociadas al Holocausto, al negacionismo o a "la manipulación de la historia" hacia un sitio internet que ha creado con la CJM (www.aboutholocaust.org).

La iniciativa es consecuencia del anuncio hecho por esta red social el pasado mes de octubre de proscribir de todas sus plataformas la negación de la exterminación de los judíos por los nazis.

La directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay, justificó la iniciativa porque "la transmisión de la historia del Holocausto es esencial para luchar contra las teorías actuales de negación y de conspiración".

