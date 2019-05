Unirá el talento de los Mayas Pintores

Colectivo artístico marca su inicio con una muestra

El colectivo Mayas Pintores realiza su primera exposición en la galería El Zapote, en la que integra obras de diversos estilos y temáticas, con un enfoque que busca resaltar la riqueza cultural de la región.

La exposición denominada “Síihil”, que significa “nacimiento” en maya, permanecerá abierta hasta el viernes 31 en la galería, en el número 545-A de la calle 57 entre 66 y 68.

Los pintores José Luis Couoh Puc, Gheider Estrella May y Renán Iván May Can participarán en esta muestra, la cual tiene un significado especial para ellos, pues es la primera del colectivo Mayas Pintores.

De ahí que hayan puesto el nombre de “nacimiento” a la colección, pues representa es el punto de partida del grupo en el que desean unir a los pintores mayas para apoyarse entre sí y mostrar sus trabajos en galerías tanto del Estado como fuera de éste.

José Luis Couoh, oriundo de Tekax, explica que la intención es recorrer los municipios para conocer el trabajo de los pintores mayas, tanto los que llevan tiempo pintando como aquéllos que comienzan a hacerlo.

La intención de unirse en un colectivo es sumar fuerzas para que su trabajo artístico sea tomado en cuenta y tengan oportunidad de presentarse en espacios fuera de sus comunidades de origen.

Su trabajo artístico busca la universalidad, pues eso facilita que sus obras sean apreciadas en el mundo. El paisaje y la figura con un toque moderno caracterizan sus pinturas.

En “Síihil”, Couoh presenta cuatro piezas realizadas en técnica impasta.

Gheider Estrella May, nacido en Izamal, también exhibe cuatro piezas, en su caso en óleo espatulado, en las que trata de retomar sus orígenes y cosmovisión mayas con elementos que proyectan la riqueza del Estado.

Es así como en sus obras se pueden ver edificios prehispánicos de la ruta Puuc y bodegones con frutos y flores de la región, como pitahaya, saramuyo y flor de mayo, entre otros.

Renán Iván May Can, de Tahmek, participa en la exposición con dos óleos y dos acrílicos, en los que se hace presente el paisaje regional de Yucatán con mestizas, casas de paja y flamboyanes, así como los flamencos de Celestún y hasta El Castillo de Chichén Itzá.

“Síihil”, que fue inaugurada anteayer, se puede visitar de martes a sábado de 10 a 14 horas.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

De un vistazo

Trayectorias

José Luis Couoh tiene 35 años como pintor y ha expuesto en Yucatán, otros estados del país y el extranjero. Gheider Estrella pinta desde los 11 años de edad, pero solo hace 17 lo hace de manera profesional. Renán Iván May tiene 26 años de trayectoria y ha participado en colectivas.