Unos 2,500 millones de Tiranosaurios rex habitaron el planeta

WASHINGTON (EFE).- A un paleontólogo en California (EE.UU.) se le ocurrió que era posible calcular cuántos Tiranosaurios rex hubo y con su equipo creó un método que podría usarse para estimar la población de otras especies extintas, según un artículo que publica hoy jueves la revista estadounidense Science.

One of the best memories that I have of my time in Texas was an entire afternoon spent with Charles Marshall talking about this. I am very happy to see this paper out, congrats to all the authors!🦖 https://t.co/e3JW7PutUl