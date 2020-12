Urbanidad desde la memoria

Alberto Villarreal: la poesía fue su tabla de salvación

Como a muchos, la pandemia sorprendió a Alberto Villarreal y le hizo cambiar todos sus planes y aprender nuevas formas de hacer las cosas.

Así, el joven tomó el “mouse” y dio clic para guardar el documento del thriller que estaba preparando para lanzar este año. Luego buscó en sus libretas, archivos y demás esos poemas que había escrito durante sus viajes y que dieron vida a su segundo poemario, “Todo lo que dejas cuando llegas y te vas” (Planeta, 2020).

El resultado: un libro con ilustraciones —a cargo de Lucero Vázquez— que acompañan cada uno de sus suspiros convertidos en poemas en los que mezcla sus dos pasiones: los viajes y sus amores, a veces correspondidos y otras no tanto.

Donde hubo fuego...

Entre ellos está ese primer amor que ya había inspirado su primer libro, “Ocho lugares que me recuerdan a ti” (2016), y que el joven escritor vuelve a recordar, porque bien dicen que el primer amor nunca se olvida.

“Es algo que siempre va a estar, es imposible soltarse de ese primer amor. Me gusta jugar con él, me trae muy buenos recuerdos. Es algo que no quiero dejar ir, pero sí lo voy soltando en pedacitos con cada libro que voy escribiendo”, comparte en entrevista vía Zoom con Diario de Yucatán.

Y es que este primer amor no solo lo ayudó a publicar su primer libro y es su fuente de inspiración, sino que ahora es una bella amistad en la cual apoyarse y que se alegra de cada nuevo logro.

Pero Villarreal no solo es un eterno enamorado, sino que otra faceta que inspira su literatura son los viajes.

Aunque no lo describe de esa manera, Villarreal es un autor urbano, pues son estos espacios del aeropuerto, los cafés y los recorridos por la ciudad donde sus letras han encontrado un medio para emerger. No obstante, la crisis sanitaria tuvo que cambiar su dinámica.

“El tener vida a mi alrededor me inspiraba y ahora se truncó un poco todo ese proceso creativo, pero al final del día esto es lo que me gusta hacer (...) y tenía que encontrar la forma de seguir escribiendo y por fortuna lo encontré en este libro, que es justamente un viaje nostálgico, por personas que son cuidades”.

De esta manera, Alberto reafirmó lo que ya sabía: la literatura es una tabla de salvación, que puede acabar con la soledad y llevarnos de viaje sin salir de casa.

Ser joven en pandemia

No obstante, el también BookTuber y promotor de la literatura no deja de aconsejar a los jóvenes como él de aprovechar este tiempo para reecontrarse con aquello que los apasiona.

“Ahora estamos hartos de estar conectados, así que es un buen momento para rodearte de tu familia, apoyarte en ella y retomar eso que te apasiona. Si te gusta escribir, leer, cantar, pintar… crear cosas nuevas siempre nos ayudará (a sobrevivir)”.— Cecilia Noemí Domínguez Montañez

Letras y pandemia Más

Alberto Villarreal se presentó en un conversatorio, ayer, en la FIL Guadalajara (virtual).

Pros y contras

Sobre esta primera experiencia, el autor de 27 años reconoce que es una oportunidad de llegar a un público más amplio. Sin embargo, lamenta que se pierda ese contacto directo con los lectores, que es una oportunidad para compartir juntos, además de que “no hay nada como tener un libro firmado por tu autor”.