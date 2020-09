Usan los dos hemisferios cerebrales

Investigan cómo se recuperan los niños de lesiones

Los adultos procesan el lenguaje en uno de los lados del cerebro, pero los niños utilizan ambos hemisferios, sugiere un estudio reciente, indica HealthDay News.

El hallazgo podría explicar por qué los niños se recuperan con una mayor facilidad que los adultos de las lesiones cerebrales, añadieron los autores del estudio.

“Esta es una noticia muy buena para los niños pequeños que experimentan una lesión neural”, apuntó la investigadora, Elissa Newport, profesora de neurología del Centro Médico de la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C.

“El uso de ambos hemisferios provee un mecanismo de compensación tras una lesión neural”, dijo Newport en un comunicado de la Universidad de Georgetown.

“Por ejemplo, si el hemisferio izquierdo se daña en un accidente cerebrovascular perinatal (que ocurre justo tras el nacimiento), un niño aprenderá el lenguaje usando el hemisferio derecho. Un niño nacido con una parálisis cerebral que dañe solo a un hemisferio puede desarrollar las capacidades cognitivas necesarias en el otro hemisferio. Nuestro estudio demuestra cómo se logra”.

En casi todos los adultos, el procesamiento de las oraciones solo es posible en el hemisferio izquierdo. Pero, en los niños muy pequeños, el lenguaje se puede recuperar en muchos pacientes, aunque el hemisferio izquierdo sufra daños graves.

“No está claro si una dominancia izquierda fuerte en el lenguaje está presenta al nacer o aparece de manera gradual durante el desarrollo”, anotó Newport.

El informe se publicó en “la edición en línea del 8 de septiembre de la revista Proceedings Of The National Academy Of Sciences”.

Más detalles

Un estudio revela cómo los niños pequeños se recuperan de las lesiones cerebrales:

Patrones

Mediante IRM funcional (IRMF), los investigadores mostraron que los patrones adultos de lenguaje no están establecidos en los niños pequeños, en quienes ambos hemisferios están implicados en el lenguaje durante el desarrollo temprano.