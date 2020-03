Vacaciones frustradas

Caos en vuelos y agencias de viajes por el Covid-19

El coronavirus ya causa caos en los planes de viaje de decenas de personas, que desde meses antes planearon sus vacaciones para esta temporada, y muchos ya dudan sobre qué hacer o qué destinos visitar en los días de asueto por la Semana Santa, ante los riesgos que implica viajar a otras regiones del país o del mundo ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

La opinión médica es contundente, “no salgan de Yucatán”, pero el punto de vista de agencias de viajes es otra, pues consideran que depende del criterio de cada persona, y en los hechos han registrado algunas cancelaciones de viajes, pero también la confirmación de otros paquetes ya planeados que los clientes han acudido a saldar.

Así lo corrobora Elsy Borges Loría, directora de Turismo Itzaes, agencia que maneja viajes al extranjero a diversas partes del mundo.

Afirma que viven un caos con las cancelaciones de vuelos de algunas aerolíneas ante el cierre de las fronteras de algunas países.

No saben qué va a pasar, pues no hay un respaldo fuerte por parte de las aerolíneas, ya que no hay devolución de dinero, sino únicamente se acepta que se posponga la fecha de salida.

Hay otras empresas áreas que no están volando, y cuando se solicita el reembolso dicen que sí, pero es pagadero a 30 o 40 días, de manera que mantienen varado al pasajero si no tiene recursos para cubrir de nuevo ese gasto.

Dicha situación resulta complicada para quienes ya tenían paquetes de viaje adquiridos, e incluso para quienes ya compraron o separaron sus paquetes para el mes de julio, ya que no se sabe qué va a pasar, y las aerolíneas están aceptando los cambios de fechas de vuelo, pero hay que reprogramarlos antes del 31 de mayo.

Considera que es poco tiempo el que se les está dando para el manejo de este acontecimiento, ya que los clientes se ven entre la espada y la pared respecto a si viajar o no, incluso aunque faltan varios meses para el tour.

Ante tal panorama, señala que cada quien debe aplicar su criterio personal de continuar o no con el plan de viaje, aunque a su juicio son medidas muy drásticas las que se están tomando, las cuales perjudican a la industria turística.

“No tiene caso viajar”

Para el doctor Manuel Baeza Bacab, lo más recomendable es quedarse en el lugar de origen, pues si bien la mayor parte de los casos de coronavirus se registran en determinados países, hay casos presentes en distintas partes de Europa, como Alemania, Francia, Italia y España, entre otros.

¿Qué caso tiene viajar a Italia? se pregunta, si no hay nada que ver, pues el Vaticano y la Plaza de San Pedro están cerrados, al igual que Venecia, y lo mismo ocurre en España.

Muchos restaurantes y centros de esparcimiento están cerrados, así que para qué viajar a esos sitios, enfatiza.

Destaca que lo más recomendable es quedarse en Yucatán, y si se quiere ir de paseo, acudir a las playas yucatecas.

Señala que hasta el momento no hay nada que se pueda tomar, comer o beber para prevenir el coronavirus, pues incluso la ingesta de vitamina C es una protección inespecífica para cualquier enfermedad de tipo respiratorio, de manera que no previene contra el Covid-19.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

Consejos

Como experta en viajes, Elsy Borges Loría, directora de Turismo Itzaes, indica que un viajero o alguien que desea salir de vacaciones en esta temporada lo que debe tomar en cuenta ante la propagación del coronavirus es no ir a los lugares donde se sabe que tiene alta presencia, como es el caso del Norte de Italia, por ejemplo, y China, que es donde se registró el primer caso, pero de ahí en fuera deberían poder hacer sus viajes a otros destinos que no representan un riesgo latente.

