Vacunación para las embarazadas

Salud y Vida

Yeusví Maley Flores Cazola(*)

Sin duda alguna, para las autoridades sanitarias vacunar a las mujeres embarazadas es una prioridad. Muestra de ello fue la campaña masiva de la que todos fuimos testigos; sin embargo, algunas futuras mamás decidieron no recibir este beneficio, lo cual es sumamente respetable.

Como médico y mujer, me siento con la responsabilidad moral de regalarles más herramientas para poder sustentar la decisión que finalmente tomen, ya que muchas de ellas por edad, podrían inscribirse y ser vacunadas.

El pasado 12 de julio la revista “JAMA” (Journal of American Medical Association), dio a conocer el estudio denominado “Association Between BNT162b2 Vaccination and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Pregnant Women”; un estudio de corte, retrospectivo y observacional, donde se comparó a 7,530 embarazadas que recibieron la vacuna de Pfizer y a 7,530 mujeres que decidieron permanecer sin esta protección.

Un dato importante a destacar es que ninguna de las mujeres que participaron en el estudio debía haber presentado síntomas de Covid-19 y que las pacientes no podrían tener más de cinco semanas de gestación de diferencia entre el grupo de vacunadas y el grupo que no lo estaba. De igual manera el rango de edad entre ellas no podía ser mayor a cinco años y debían vivir en la misma área residencial para poder ser lo más objetivos en cuanto a la exposición que pudieran tener.

A dos meses de seguimiento, 118 pacientes del grupo vacunado presentó infección por SARS-CoV-2 con prueba PCR positiva, mientras que del grupo de mamás no vacunadas fueron 202 casos. Sesenta y ocho mamás del grupo que recibió la vacuna presentaron dolor de cabeza, decaimiento y malestar general como reacción a la vacunación.

Definitivamente este tipo de estudios seguirán siendo necesarios para que día a día comprendamos más de los beneficios de la vacunación. Aún así, debe recalcarse que cada una de las mamás debe conversar extensamente con su médico especialista en ginecología para considerar cada caso en particular y tomar la decisión con la mayor información posible.

Por el momento considero prudente compartir los resultados de este tipo de estudio e invitar a todos y a cada uno para participar activamente en el plan de vacunación. Recuerda que, si te cuidas tú y me cuido yo, nos cuidamos todos.

Facebook, YouTube, Instagram y Twitter @DraYeusviFlores; página web www.drayeus.com drayeusviflores@gmail.com